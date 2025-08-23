Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
 Banu İriç

Sahte alkol imalatçılarına ağır darbe: Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanlığı sahte ve kaçak alkol imalatçılarına göz açtırmıyor. Bakan Yerlikaya düzenlenen operasyonun son verilerini paylaştı.

Toplum sağlığını hiçe sayarak sahte alkolü piyasaya sürenlere operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Antalya'da 5 adrese baskın düzenlendi.

Sahte alkol imalatçılarına ağır darbe: Bakan Yerlikaya duyurdu

Operasyonlarda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildiği ve 7 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Sahte alkol imalatçılarına ağır darbe: Bakan Yerlikaya duyurdu

"ÖLÜMCÜL BİR TUZAK"

Ali Yerlikaya düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Antalya'da "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;

- 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik
-7 şüpheliyi yakaladık.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya’da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledik.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum.

üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1959114573140590846

Bakan Yerlikaya duyurdu! 36 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon
ETİKETLER
#içişleri bakanı
#antalya
#sahte alkol
#Jandarma Operasyonu
#Toplum Sağlığı
#Kaçak Alkol
#Gündem
