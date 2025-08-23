Sahte alkol imalatçılarına ağır darbe: Bakan Yerlikaya duyurdu

Toplum sağlığını hiçe sayarak sahte alkolü piyasaya sürenlere operasyon düzenlendi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Antalya'da 5 adrese baskın düzenlendi.

Operasyonlarda 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirildiği ve 7 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

"ÖLÜMCÜL BİR TUZAK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:

"Antalya'da "Sahte/Kaçak Alkol İmalatçılarına" yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;

- 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdik

-7 şüpheliyi yakaladık.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya’da 5 ayrı adreste sahte/kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledik.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1959114573140590846