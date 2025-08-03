Bakan Yerlikaya duyurdu! 36 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"36 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22’si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1951900635063881931