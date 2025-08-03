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 | Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya duyurdu! 36 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon

İçişeri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya operasyonlarda; 22 göçmen kaçakçılık organizatörünün tutuklandığını bildirdi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 10:14
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 10:16

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"36 ilde organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 1 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 102 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 393 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerden 22’si tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Adana, Adıyaman, Artvin, Bitlis, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Muş, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Batman, Iğdır, Osmaniye ve Düzce'de düzenlenen operasyonlarda tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Valilerimizi, kaymakamlarımızı ve operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığımızı, operasyonları gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve İdaresi Başkanlığımız personelini tebrik ediyorum. Göç konusunu; düzenli-, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1951900635063881931

ETİKETLER
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#düzensiz göç
#göç
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#göçmen kaçakçılığı
#Sınır Yönetimi
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