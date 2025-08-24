Zehir tacirlerine nefes kesen operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; Büyükçekmece'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Operasyonda, 218 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 218 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 81 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirdik. Operasyonda yabancı uyruklu 1 şüpheliyi yakaladık.

'ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

İstanbul Valimizi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin, aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.