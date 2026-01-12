Menü Kapat
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!

Galatasaray'ın sansasyonel Victor Osimhen transferini hatırlatan Mehmet Demirkol, Süper Lig devinin sürpriz hamlesi Fabian Ruiz'in ise bambaşka bir seviye olduğunu anlattı. Socrates YouTube kanalında Fabian Ruiz transferini yorumlayan Mehmet Demirkol, Galatasaray nezdinde Victor Osimhen'in bile ikinci planda kalacağını ifade etti.

Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!
12.01.2026
saat ikonu 19:04
12.01.2026
saat ikonu 19:04

Galatasaray'ın Victor Osimhen sonrasında Fabian Ruiz gibi isimlere yönelmesine, Mehmet Demirkol'dan farklı bir açılım geldi. Deneyimli spor gazetecisi; Galatasaray adına Fabian Ruiz için çok net konuştu ve bu kritik hamlenin, Victor Osimhen'den daha büyük bir transfer olacağını söyledi.

Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!

MEHMET DEMİRKOL'DAN, GALATASARAY'IN FABIAN RUIZ İLE VICTOR OSIMHEN TRANSFERLERİNİN KRİTİĞİ

Galatasaray'ın Fabian Ruiz için nabız yokladığı günlerde; Mehmet Demirkol da flaş transfer gelişmesini yorumladı ve "Galatasaray'da Fabian Ruiz transferi olursa, net olarak Victor Osimhen'den daha büyük transferdir. Kendi pozisyonunun, dünyadaki en iyi 2-3 oyuncusundan biri. Stadyumda da izlemiştik. Maçı bırakıp, sadece onu seyretmiştik. Böyle bir oyuncu olamaz yani! Victor Osimhen'in ilk gelişinden 1 hafta önce bana 'Galatasaray Victor Osimhen'i alıyor' desen, dalga mı geçiyorsun derdim. Şimdi de aynısını diyesim var. Transfer olursa, hakikaten büyük iş olur. Dünyadaki bütün oyuncuları alabilirsin desen, ilk 5'teki futbolculardan biri! Hayranlığımı daha önce de dile getirmiştim. 2026 Dünya Kupası'nın 1 numaralı favorisi İspanya ve Fabian Ruiz de orada oynayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!

GALATASARAY'IN TRANSFER SÜRPRİZİ FABIAN RUIZ VE PERFORMANSI

PSG ile 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunan İspanyol yıldız, bu sezon 1331 dakika sahada kalmış ve 2 gol ile 3 asistlik skor üretmişti. Ayrıca da 29 yaşındaki Fabian Ruiz, Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin muhteşem dönüşümünde başroldeki isim olmuş ve Fransız devinin tüm oyun kurgusunu yönlendirmişti.

Galatasaray'da rüya transfer: Victor Osimhen sonrasında çıta en tepeye!

Sıkça Sorulan Sorular

PSG FABIAN RUIZ'İ NEREDEN TRANSFER ETMİŞTİ?
Paris temsilcisi, Fabian Ruiz için Napoli ile 22.5 milyon Euroluk bir anlaşma gerçekleştirmişti.
