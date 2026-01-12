Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale! Direksiyonu hastaneye kırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde, SAMULAŞ bünyesindeki 55 APK 910 plakalı araçla E1 Ekspres hattında seferini gerçekleştiren Hakan Özer, yolculardan birinin aniden fenalaşması üzerine örnek bir duyarlılık sergiledi. Durumu fark eder etmez güzergahını değiştiren ve saniyelerle yarışan Özer, rahatsızlanan vatandaşı en yakındaki sağlık kuruluşuna ulaştırdı. Acil serviste tedavi altına alınan yolcunun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Özer, "Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.