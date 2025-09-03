ChatGPT için yeni güvenlik adımı: Ebeveynler çocuk hesaplarını kontrol edebilecek

OpenAI önümüzdeki ay içinde ChatGPT için ebeveyn denetimleri yayınlayacağını açıkladı. Denetimler kullanıma sunulduğunda, ebeveynler kişisel ChatGPT hesaplarını çocuklarının hesaplarıyla bağlayabilecek. Böylece ChatGPT'nin çocuklarına nasıl cevap vereceğini belirleyebilecek ve hafıza ve sohbet geçmişi gibi özellikleri devre dışı bırakabilecekler.

Ayrıca ChatGPT bir gencin "akut sıkıntı anında" olduğunu tespit ettiğinde otomatik uyarılar oluşturacak. OpenAI'dan yapılan açıklamada "uzmanların katkıları, ebeveynler ve gençler arasındaki güveni desteklemek için bu özelliği yönlendirecek" denildi.

OPENAI'A HAKSIZ ÖLÜM DAVASI AÇILDI

Ebeveyn denetimlerinin duyurusu, OpenAI'a karşı açılan haksız ölüm davasının ardından geldi. Geçen hafta açılan davada, intihar eden bir gencin ebeveynleri Matt ve Maria Raine, ChatGPT'nin oğulları Adam'ın dört başarısız intihar girişiminden haberdar olduğunu, buna rağmen intiharını planlamasına yardım ettiğini öne sürdü.

Raines çifti, ChatGPT'nin oğullarına belirli intihar yöntemleri hakkında bilgi verdiğini ve hatta önceki başarısız girişimlerinden kalan boyun yaralarını nasıl gizleyebileceği konusunda ipuçları sunduğunu iddia etti.

Salı günü yaptığı açıklamada OpenAI, ebeveyn denetimlerinin ChatGPT'nin güvenliğini artırmak için şirketin daha geniş çaplı çabalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Ayrıca şirket, modellerini daha da iyileştirmek için yeme bozuklukları, madde kullanımı ve ergen sağlığı alanlarında uzmanlaşmış kişiler de dahil olmak üzere ek uzmanlarla birlikte çalışacağına söz verdi.

İleriye dönük olarak, ChatGPT bir kişinin sıkıntı yaşadığını tespit ettiğinde, hangi modeli seçmiş olursa olsun, bu konuşmaları otomatik olarak akıl yürütme modeline yönlendirecek.