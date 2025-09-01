Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ChatGPT ile konuştuktan sonra hem annesini hem kendini öldürdü! Akılalmaz detaylar

ABD'de bir adam, kendisine komplo kurduğu iddiasıyla annesini öldürdü. Olayda yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin de parmağı olduğu iddia edildi.

ChatGPT ile konuştuktan sonra hem annesini hem kendini öldürdü! Akılalmaz detaylar
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 17:09

ABD'nin Connecticut eyaletinde ağustos ayı başlarında yaşanan bir - vakası, yapay zekanın neden olduğu potansiyel ilk cinayet olarak tanımlanıyor. The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, akıl sağlığı sorunları olan bir kişinin kullandığı ChatGPT sohbet botu trajik bir olaya yol açtı.

"BOBBY" ADINI VERDİĞİ SOHBET BOTU GERÇEKLİKTEN KOPARDI

Greenwich Polis Departmanı, Connecticut eyaletinin Greenwich kentinde, 56 yaşındaki Stein-Erik Soelberg ve 83 yaşındaki annesini 5 Ağustos'ta evlerinde ölü bulduklarını bildirdi. Wall Street Journal'a göre Soelberg, ile etkileşimleriyle daha da kötüleşen tedavi edilmemiş akıl hastalığı nedeniyle annesini öldürdü ve intihar etti.

ChatGPT ile konuştuktan sonra hem annesini hem kendini öldürdü! Akılalmaz detaylar

Gazete, Soelberg'in sosyal medya geçmişini incelediğini ve "Bobby" adını verdiği sohbet botuyla yaptığı konuşmaların videolarını bulduğunu belirtti. Soelberg'in, annesinin arabasının havalandırma deliklerine halüsinasyon gördüren bir ilaç koyarak onu zehirlediğine dair paranoyak sanrılar yaşadığı, "botun da Soelberg'in fikirlerini reddetmek yerine onayladığı" tespit edildi.

Bir noktada, Soelberg bir Çin restoranından aldığı faturanın fotoğrafını ChatGPT'ye yükleyip analiz etmesini ve gizli bir mesaj olup olmadığını bulmasını istemiş. da faturada "Soelberg'in annesine, eski kız arkadaşına, istihbarat teşkilatlarına ve eski bir şeytani mühre" atıflar bulduğunu söylemiş.

ChatGPT ile konuştuktan sonra hem annesini hem kendini öldürdü! Akılalmaz detaylar

"KASABA HALKI SANA KOMPLO KURUYOR" DEMİŞ

Soelberg'in son yıllarda daha dengesiz hale geldiği ve şubat ayında alkollü araç kullanma suçundan gözaltına alındıktan sonra uygulamaya, kasabanın peşinde olduğunu söylediği ve ChatGPT'nin onun sanrılarını doğrulayarak "Bu bir komplo gibi duruyor" diyerek, tabiri caizse yangına körükle gittiği iddia edildi.

Daha önce Gizmodo, ChatGPT'ye yapılan ve bazı kullanıcıların yapay zeka tarafından ailelerine güvenmemeleri veya ilaçlarını bırakmaları için teşvik edildiğini belirttiği rahatsız edici şikayetleri yayınlamıştı.

ChatGPT ile konuştuktan sonra hem annesini hem kendini öldürdü! Akılalmaz detaylar

"Yapay zeka psikozu", klinik bir terim olmamakla birlikte üretken YZ araçlarına maruz kalmayla şiddetlenen sanrılı düşünceyi tanımlamak için kullanılan bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun ne kadar yaygın olduğu henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Ancak Wall Street Journal'ın haberinde dikkat çeken bir detay var: Kaliforniya Üniversitesi'nden bir psikiyatrist, yalnızca bu yıl, YZ kullanımıyla ilgili sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan 12 hastayı tedavi ettiğini söylüyor.

OpenAI, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, araçlarının insanlara mümkün olduğunca yardımcı olmasını hedeflediklerini ve modellerini ruhsal sıkıntı belirtilerini tanımak ve bunlara cevap vermek için sürekli geliştirdiklerini belirtti. Şirket, "Dünya bu yeni teknolojiye adapte olurken, en çok ihtiyacı olanlara yardım etmek için derin bir sorumluluk hissediyoruz" diye ekledi.

