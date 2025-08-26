Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'tan Apple'a dava: "OpenAI'ı kayırıyor"

Elon Musk'ın şirketleri, Apple'ın OpenAI'ı iPhone'lara entegre etme kararının yapay zeka pazarındaki rekabete zarar verdiğini iddia ederek hem Apple'a hem de OpenAI'a dava açtı.

Elon Musk'tan Apple'a dava:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 10:53

ABD'li iş insanı 'ın şirketleri: sosyal medya platformu X ve yapay zeka şirketi , 'a ve etti. Dava, Apple'ın OpenAI'ı iPhone'lara entegre etme kararı nedeniyle yapay zeka alanındaki rekabete zarar vermesi ve tüketicilerin seçim hakkını elinden alması suçlamalarını içeriyor.

Texas eyaletinde açılan davada, Apple ve OpenAI'ın tekellerini korumak ve X ve xAI gibi yenilikçi şirketlerin rekabet etmesini engellemek için pazarı kilitlediği iddiasında bulunuldu. Davada, Apple ve OpenAI'ın "rekabeti engelleyici planlarını durdurmak" ve "milyarlarca dolarlık zararı tazmin etmek" için mahkemeye başvurulduğu belirtildi.

Elon Musk'tan Apple'a dava: "OpenAI'ı kayırıyor"

APPLE, APP STORE'DA GROK'U ÖNE ÇIKARMIYOR

Ayrıca davada, Apple'ın uygulama mağazasında, OpenAI ile yaptığı özel anlaşma dolayısıyla, X uygulaması ile xAI tarafından geliştirilen sohbet robotu Grok'un uygulamasını öne çıkarmaktan kaçındığı iddia edildi. OpenAI Sözcüsü konuya ilişkin açıklamasında, davanın "Musk'ın devam eden taciz eğilimiyle tutarlı" olduğunu ifade etti.

Apple Sözcüsü de App Store'un "adil ve önyargısız" olacak şekilde tasarlandığını ve "objektif kriterler kullanarak, uzmanlar tarafından seçilen listeler, algoritmik öneriler ve sıralamalar aracılığıyla" uygulamaları sunduğunu savundu.

Musk, bu ay ABD merkezli X şirketinin hesabından, "Apple, OpenAI dışındaki hiçbir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir davranış sergiliyor ve bu, açıkça antitröst ihlalidir." ifadesini kullanmış, xAI'ın yasal işlem başlatacağını belirtmişti.

İlgili Haber
Elon Musk benzin istasyonu kurmak istiyor
Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi
ETİKETLER
#apple
#elon musk
#yapay zeka
#xaı
#openaı
#dava
#X Æ A-12
#Teknoloji
