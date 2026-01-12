Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Aston Villa bilet fiyatları ne kadar olduğu açıklandı

Fenerbahçe - Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı açıklandı. UEFA Avrupa Ligi kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Aston Villa ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertli kulüp tarafından Aston Villa maçı biletlerinin ne kadar olacağı, fiyatları duyuruldu.

Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Aston Villa bilet fiyatları ne kadar olduğu açıklandı
Fenerbahçe - Aston Villa maç biletleri ne kadar, fiyatları taraftarlar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftası kapsamında Aston Villa ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 22 Ocak 2026 Perşembe günü oynanacak. Kritik karşılaşmadan sarı-lacivertliler 3 puanı alırsa UEFA Avrupa Ligi'nde büyük avantaj elde edecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve bilet fiyatları ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı.

Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Aston Villa bilet fiyatları ne kadar olduğu açıklandı

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Aston Villa maçının biletleri sarı-lacivertli kulüp tarafından açıklanan bilgilere göre 13 Ocak 2026 Salı günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahiplerine satışa çıkacak. Genel satışların ise 14 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirileceği duyuruldu. Fenerbahçe, satışların sadece Passo'nun resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

Fenerbahçe Aston Villa maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Aston Villa bilet fiyatları ne kadar olduğu açıklandı

FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, FİYATLARI?

Fenerbahçe - Aston Villa maçının en ucuz bileti 950 TL oldu. En pahalı bilet ise 18.750 TL olarak açıklandı. Fenerbahçe - Aston Villa maçının maç biletleri kategorilere göre şöyle:

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK – MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

