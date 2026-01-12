Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Eğitim
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

AÖF sınav yerleri 2026 görüntüleme ekranı: AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı mı?

AÖF sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.tr adresinden açıklandı. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hazırlanan adaylar ise sınav merkezi tercihlerini tamamlamıştı. AÖF güz dönemi dönem sonu sınavları Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak. AÖF sınavında adaylara sorumlu oldukları her dersten 20 soru yöneltilirken soruların cevaplanması için 30 dakika sınav süresi verilecek. Bu hafta sonu düzenlenecek sınavda sınav giriş belgesi yanında olmayan adaylar sınav salonlarına giriş yapamayacak. AÖF sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olarak çıkarılabilecek. Peki AÖF sınav giriş belgesi güz dönemi 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, AÖF final sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
AÖF sınav yerleri 2026 görüntüleme ekranı: AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 15:22

AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınavlara gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Açıköğretim öğrencileri, sınava girerken yanında bulundurması gereken belgeleri ve sınav kurallarını giriş belgesiyle beraber öğrenebilecek. Adayların yüz yüze yapılacak sınava katılabilmeleri için geçerli kimlik belgelerini de yanında bulundurması gerekmektedir. Mesleki kimlik kartları, öğrenci kimlik kartı, askeri kimlik kartı gibi kimlikler, sınav girişinde kullanılmayacak. Adaylar nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartıyla sınavlara giriş yapabilecek. AÖF final sınavı, not ortalamasına doğrudan yüzde 70 etki edecek. Peki AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı açıklandı mı? İşte, AÖF sınav giriş belgesi ekranı…

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026

AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı anadolu.edu.tr adresinden bulunan öğrenci otomasyonundan açıklandı . Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak’ta düzenlenecek.

AÖF sınav giriş belgesi sınav günü adayın yanında bulunacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan öğrenciler, sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

AÖF SINAV YERLERİ GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ (açıklandığında aktif olacaktır)

AÖF sınav yerleri 2026 görüntüleme ekranı: AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı mı?

DERS GEÇME NOTU ALT SINIRI 35 OLACAK

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi güz dönemi sınavı not ortalamasına yüzde 70 etki edecek. Geçtiğimiz aylarda yapılan vize sınavı ise not ortalamasına yüzde 30 katkı yapacak.

Anadolu Üniversitesi’nde öğrencinin geçer not alması için vize ve final sınavı ortalamasının en az 35 olması gerekmektedir.

Final sınavında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulurken 30 dakika sınav süresi verilecek.

AÖF SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

2025-2026 eğitim öğretim yılında AÖF güz dönemi sona erdikten sonra bahar dönemi başlayacak. Bahar döneminde de benzer şekilde öğrencilere bir ara sınav ve bir final sınavı uygulanacak. Güz ve bahar döneminde başarısız dersi bulunan öğrenciler ise yaz okulu sınavlarına katılacak. AÖF bahar dönemi ara sınavları sınavları 4-5 Nisan’da, final (dönem sonu) sınavları ise 9-10 Mayıs’ta düzenlenecek. Başarısız dersi bulunanlar ise 22 Ağustos’ta yapılacak yaz okulu sınavlarına katılacak.

AÖF sınav yerleri 2026 görüntüleme ekranı: AÖF sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı mı?

ATA AÖF SINAVLARI HAFTA SONU YAPILDI

Anadolu Üniversitesi’nin ardından en fazla öğrenci sayısına sahip olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 10-11 Ocak tarihinde düzenlendi. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ETİKETLER
#Eğitim
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.