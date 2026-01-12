Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! "Elimde 25 ünlü ismin listesi var"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

"RULO YAPILMIŞ BANKNOTLAR"

İş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Akçay'ın anlattıklarına göre; yalıda 15 günde bir düzenlenen partilerde uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş trafiği yaşanıyordu. Akçay, "Parti sırasında üst kata çıkmak yasaktı, rulo yapılmış banknotlar ve özel aparatlar her yerdeydi" dedi.

"ELİMDE 25 KİŞİLİK ÜNLÜ LİSTESİ VAR"

A Haber'de aktarılanlara göre; itirafçı olan İsmail Ahmet Akçay'ın "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkla paylaşacağım" dediği öğrenildi.

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şoför Akçay'ın teslim edeceği 25 kişilik yeni listeyi incelemeye alacak. Dizi sektörünü ve cemiyet hayatını yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Öte yandan Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'deki ikametine düzenlediği operasyonda ele geçirilenler şoke etti. Yapılan aramalarda; Uyuşturucu haplar ve kristal maddeler, uyuşturucu madde öğütücüleri ve aparatlar, 9 deste sahte dolar (üstü ve altı gerçek, ortası boş kağıt), ruhsatlı ve kurusıkı silahlar ele geçirildi.