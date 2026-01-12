Menü Kapat
Gündem
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! "Elimde 25 ünlü ismin listesi var"

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında flaş bir gelişme yaşandı. İş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay itirafçı oldu. Akçay, elinde partilere düzenli katılan 25 ünlü ismin listesi olduğunu öne sürdü. Bu gelişme sonrası ünlülere yönelik yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! "Elimde 25 ünlü ismin listesi var"

"RULO YAPILMIŞ BANKNOTLAR"

İş insanı Kasım Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanmak için itirafçı oldu. Akçay'ın anlattıklarına göre; yalıda 15 günde bir düzenlenen partilerde uyuşturucu madde kullanımı ve fuhuş trafiği yaşanıyordu. Akçay, "Parti sırasında üst kata çıkmak yasaktı, rulo yapılmış banknotlar ve özel aparatlar her yerdeydi" dedi.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! "Elimde 25 ünlü ismin listesi var"

"ELİMDE 25 KİŞİLİK ÜNLÜ LİSTESİ VAR"

A Haber'de aktarılanlara göre; itirafçı olan İsmail Ahmet Akçay'ın "Elimde partilere düzenli katılan 25 kişilik bir ünlü listesi bulunuyor. Bu isimlerin büyük çoğunluğu şu an popüler olan dizi oyuncularından oluşuyor. Tüm detayları savcılıkla paylaşacağım" dediği öğrenildi.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! "Elimde 25 ünlü ismin listesi var"

YENİ GÖZALTILAR OLABİLİR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şoför Akçay'ın teslim edeceği 25 kişilik yeni listeyi incelemeye alacak. Dizi sektörünü ve cemiyet hayatını yakından ilgilendiren bu gelişme sonrası yeni gözaltıların yaşanabileceği belirtiliyor.

Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu! "Elimde 25 ünlü ismin listesi var"

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER ŞOKE ETTİ

Öte yandan Kasım Garipoğlu'nun Sarıyer'deki ikametine düzenlediği operasyonda ele geçirilenler şoke etti. Yapılan aramalarda; Uyuşturucu haplar ve kristal maddeler, uyuşturucu madde öğütücüleri ve aparatlar, 9 deste sahte dolar (üstü ve altı gerçek, ortası boş kağıt), ruhsatlı ve kurusıkı silahlar ele geçirildi.

#Gündem
