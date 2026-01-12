Sazan sarmalıyla 3.5 milyarlık dev vurgun! Detaylar şoke etti: Patates hatlarla kurulan örgüt ağı

Kocoeli'de bir örgüt üyesinden gelen ihbarı en ince detayına kadar değerlendiren Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, jet hızıyla soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı saha çalışmalarına başlayan polis ekipler, 'sazan sarmalı' operasyonu için yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kocaeli merkezli olmak üzere polis ekipleri, Antalya, Adana, Mersin ve Samsun'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

PATATES HATLARLA ÖRGÜT AĞI

Şüphelilerin, sahte ev ve otomobil ilanlarıyla tuzağa düşürdükleri kişilerden kapora istedikleri belirlendi. Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin yabancı uyruklu kişiler adına açılmış telefon hatları üzerinden vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Yalnızca bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattı bulunduğu, bu hatların tamamının “patates hat” olarak kullanıldığı belirtildi. Yabancı uyruklu şahıslar üzerinden açılan söz konusu hatların, dolandırıcılık faaliyetlerinde aktif biçimde kullanıldığı öğrenildi.

3,5 MİLYAR LİRALIK DEV VURGUN

Mali incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Şüphelilerden sadece bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında para girişi ve çıkışı olduğu, toplamda ise kripto varlıklar dâhil yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi. Aynı şüpheliye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, tekstil firması adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri akladığı, bazı hesaplarda 700 ila 800 milyon liralık hareketlilik olduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liralık meblağa bloke konulduğu kaydedildi.

100 BİN DOLARLIK ÖZEL SİLAH

Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu, uzun süre villada lüks yaşam sürdüğü belirlendi. B.K'nin daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girdiği ve yaralandığı, şu anda ise cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Devam eden operasyonda, B.K'ye ait ikamette yapılan aramalarda, Türkiye'de bulunması yasak olan ve piyasa değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu değerlendirilen özel nitelikli silahlar ele geçirildi.

PARAVAN ŞİRKETLER ÜZERİNDEN PARALAR AKLANDI

Yetkililer, örgüt üyeleri arasında doğrudan para transferi yapılmadığını, iz kaybettirmek amacıyla para trafiğinin kripto varlıklarla işlem yapan üçüncü kişiler üzerinden yürütüldüğünü tespit etti. Para hareketlerinin bilinçli şekilde parçalandığı, bu yöntemle takibin zorlaştırıldığı ifade edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin "sazan sarmalı" yöntemiyle kurulan paravan şirketler üzerinden aklandığı, bu kapsamda tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında şirketler kurulduğu belirtildi. Kripto varlıklar aracılığıyla yönlendirilen paraların, bu şirketler üzerinden sisteme sokulduğu kaydedildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda özel nitelikli silahın yanı sıra dijital materyaller ve suç unsuru olabilecek belgelere de el konuldu. Şüphelilerin evlerinde yakalandığı operasyonla ilgili soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Öte yandan, adreslere yapılan operasyon kameralar tarafından da saniye saniye kaydedildi. Bazı adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şahısların ev ve eklentilerinde ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu.