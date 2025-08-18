Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi

Teknoloji devi Apple, yeni nesil işletim sistemi iOS 26 ile eski iPhone'ları da canlandıracak bir özelliği hayata geçiriyor. Sistemin temel tasarım yeniliklerinden biri olan "Liquid Glass" (Sıvı Cam) görsel düzenlemelerinin yanı sıra, uygulama başlatma animasyonları yıllar sonra ilk kez yenilendi.
9to5Mac'in haberine göre, sonbaharda yayınlanacak iOS 26 güncellemesinden sonra iPhone kullanıcıları, ana ekranda bir uygulama simgesine dokunduklarında telefonlarının daha hızlı ve daha duyarlı olduğunu hissedecek.
Beta sürümünü test eden kullanıcılar, uygulamaların iOS 18'e göre çok daha hızlı tam boyuta ulaştığını ve açıldığını bildiriyor. Üstelik birkaç yıllık eski iPhone modellerinde bile aynı etki gözlemlenmiş durumda.
Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, iPhone'un gerçek performansında teknik anlamda bir değişim olmuyor. Yenilenen animasyonlar ise telefonun çok daha hızlandığı algısını oluşturacak.
iOS 26 güncellemesi şu anda 6. Beta sürümünde bulunuyor. Final sürümün ise 9 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanması bekleniyor. O zamana kadar test süreci devam edecek.
Apple'ın açıklamasına göre, aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri tam haliyle yer alıyor:
iPhone 16 serisi
iPhone 15 serisi
iPhone 14 serisi
iPhone 13 serisi
iPhone 12 serisi
iPhone 11 serisi
iPhone SE serisi