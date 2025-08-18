Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi

Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte, yıllar sonra ilk kez uygulama başlatma animasyonlarını yeniledi. Artık uygulamalar daha hızlı bir şekilde açılıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 11:09

Teknoloji devi , yeni nesil işletim sistemi iOS 26 ile eski iPhone'ları da canlandıracak bir özelliği hayata geçiriyor. Sistemin temel tasarım yeniliklerinden biri olan "Liquid Glass" (Sıvı Cam) görsel düzenlemelerinin yanı sıra, uygulama başlatma animasyonları yıllar sonra ilk kez yenilendi.

IOS 26 İLE ANİMASYONLAR YILLAR SONRA YENİLENDİ

9to5Mac'in haberine göre, sonbaharda yayınlanacak iOS 26 güncellemesinden sonra kullanıcıları, ana ekranda bir uygulama simgesine dokunduklarında telefonlarının daha hızlı ve daha duyarlı olduğunu hissedecek.

Beta sürümünü test eden kullanıcılar, uygulamaların iOS 18'e göre çok daha hızlı tam boyuta ulaştığını ve açıldığını bildiriyor. Üstelik birkaç yıllık eski iPhone modellerinde bile aynı etki gözlemlenmiş durumda.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, iPhone'un gerçek performansında teknik anlamda bir değişim olmuyor. Yenilenen animasyonlar ise telefonun çok daha hızlandığı algısını oluşturacak.

Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi

IOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26 güncellemesi şu anda 6. Beta sürümünde bulunuyor. Final sürümün ise 9 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanması bekleniyor. O zamana kadar test süreci devam edecek.

Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR

Apple'ın açıklamasına göre, aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri tam haliyle yer alıyor:

iPhone 16 serisi

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 serisi

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 serisi

  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 serisi

  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 serisi

  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 serisi

  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max

iPhone SE serisi

  • iPhone SE (2. nesil)
  • iPhone SE (3. nesil)
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çin yeni iHA'sını tanıttı: Dikkat çeken tasarım
Akıllı saatler sizi yanıltıyor! Gerçekleri öğrenince bakış açınız değişecek

Sıkça Sorulan Sorular

iOS 26 güncellemesi ne zaman çıkacak?
iOS 26 güncellemesinin final sürümü, 9 Eylül'deki iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanması bekleniyor.
ETİKETLER
#apple
#iphone
#Ios 26
#Yeni Nesil İşletim Sistemi
#Animasyonlar
#Telefon Hızı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.