Apple, iOS 26 ile eski iPhone modellerini canlandıracak: Animasyonlar yenilendi

Teknoloji devi Apple, yeni nesil işletim sistemi iOS 26 ile eski iPhone'ları da canlandıracak bir özelliği hayata geçiriyor. Sistemin temel tasarım yeniliklerinden biri olan "Liquid Glass" (Sıvı Cam) görsel düzenlemelerinin yanı sıra, uygulama başlatma animasyonları yıllar sonra ilk kez yenilendi.

IOS 26 İLE ANİMASYONLAR YILLAR SONRA YENİLENDİ

9to5Mac'in haberine göre, sonbaharda yayınlanacak iOS 26 güncellemesinden sonra iPhone kullanıcıları, ana ekranda bir uygulama simgesine dokunduklarında telefonlarının daha hızlı ve daha duyarlı olduğunu hissedecek.

Beta sürümünü test eden kullanıcılar, uygulamaların iOS 18'e göre çok daha hızlı tam boyuta ulaştığını ve açıldığını bildiriyor. Üstelik birkaç yıllık eski iPhone modellerinde bile aynı etki gözlemlenmiş durumda.

Öte yandan belirtmek gerekiyor ki, iPhone'un gerçek performansında teknik anlamda bir değişim olmuyor. Yenilenen animasyonlar ise telefonun çok daha hızlandığı algısını oluşturacak.

IOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 26 güncellemesi şu anda 6. Beta sürümünde bulunuyor. Final sürümün ise 9 Eylül'de gerçekleştirilmesi beklenen iPhone 17 tanıtım etkinliği sırasında yayınlanması bekleniyor. O zamana kadar test süreci devam edecek.

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR

Apple'ın açıklamasına göre, aşağıdaki listede iOS 26 güncellemesi alacak iPhone modelleri tam haliyle yer alıyor:

iPhone 16 serisi

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 serisi

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 serisi

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 serisi

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 serisi

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 serisi

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE serisi

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)