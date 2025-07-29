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 | Hüseyin Bahcivan

iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri

Apple yeni işletim sistemi iOS 26'yı geçtiğimiz haziran ayında düzenlediği bir etkinlik ile bütün dünyaya tanıttı. iOS 26'nın tanıtılmasının ardından beta sürümü ise kullanıcıların erişimine sunuldu. Beta sürümünü kullanmak istemeyen kullanıcılar ise iOS 26'nın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı. iOS 26 alacak olan bütün iPhone modelleri de duyuruldu.

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iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 16:28

işletim sisteminde büyük bir değişikliğe giderek tasarımı neredeyse tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişikliği vurgulamak için iOS 18'den iOS 26'ya geçme kararı almıştı. Firma yeni işletim sistemini ise 9 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği etkinliği ile bütün dünyaya duyurmuştu.

Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte kullanıcılar ise iOS 26'nın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri

İOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın WWDC etkinliğinde yaptığı açıklamalara göre iOS 26'nın ilk sürümü bu yıl sonbahar aylarında bütün kullanıcılara yayınlanacak. Genel olarak Apple yeni işletim sistemlerini haziran ayında tanıtıp, eylül ayı gibi kuyllanıcılarına sunuyor.

Apple'ın yeni tanıtacağı akıllı telefonu ailesiyle birlikte işletim sistemini de yayınlaması bekleniyor.

iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri

İOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iOS 26 güncellemesi alacak olan iPhone modelleri de Apple tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre iPhone 11 ve sonrasında çıkan bütün modeller iOS 26'ye geçiş yapacak.

Apple tarafından açıklanan iOS 26 güncellemesi alacak olan telefon modelleri ise şöyle:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve sonrası)
ETİKETLER
#apple
#iphone 16
#wwdc
#Ios 26
#Iphone Güncelleme
#Aktüel
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