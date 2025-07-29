iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri

Apple işletim sisteminde büyük bir değişikliğe giderek tasarımı neredeyse tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişikliği vurgulamak için iOS 18'den iOS 26'ya geçme kararı almıştı. Firma yeni işletim sistemini ise 9 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği WWDC etkinliği ile bütün dünyaya duyurmuştu.

Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte kullanıcılar ise iOS 26'nın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

İOS 26 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın WWDC etkinliğinde yaptığı açıklamalara göre iOS 26'nın ilk sürümü bu yıl sonbahar aylarında bütün kullanıcılara yayınlanacak. Genel olarak Apple yeni işletim sistemlerini haziran ayında tanıtıp, eylül ayı gibi kuyllanıcılarına sunuyor.

Apple'ın yeni tanıtacağı akıllı telefonu iPhone 16 ailesiyle birlikte işletim sistemini de yayınlaması bekleniyor.

İOS 26 GÜNCELLEMESİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

iOS 26 güncellemesi alacak olan iPhone modelleri de Apple tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre iPhone 11 ve sonrasında çıkan bütün modeller iOS 26'ye geçiş yapacak.

Apple tarafından açıklanan iOS 26 güncellemesi alacak olan telefon modelleri ise şöyle:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max