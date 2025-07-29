iOS 26 ne zaman çıkacak? Güncelleme alacak iPhone modelleri

Apple işletim sisteminde büyük bir değişikliğe giderek tasarımı neredeyse tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Bu değişikliği vurgulamak için iOS 18'den iOS 26'ya geçme kararı almıştı. Firma yeni işletim sistemini ise 9 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği WWDC etkinliği ile bütün dünyaya duyurmuştu.
Ağustos ayının yaklaşmasıyla birlikte kullanıcılar ise iOS 26'nın ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.
Apple'ın WWDC etkinliğinde yaptığı açıklamalara göre iOS 26'nın ilk sürümü bu yıl sonbahar aylarında bütün kullanıcılara yayınlanacak. Genel olarak Apple yeni işletim sistemlerini haziran ayında tanıtıp, eylül ayı gibi kuyllanıcılarına sunuyor.
Apple'ın yeni tanıtacağı akıllı telefonu iPhone 16 ailesiyle birlikte işletim sistemini de yayınlaması bekleniyor.
iOS 26 güncellemesi alacak olan iPhone modelleri de Apple tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre iPhone 11 ve sonrasında çıkan bütün modeller iOS 26'ye geçiş yapacak.
Apple tarafından açıklanan iOS 26 güncellemesi alacak olan telefon modelleri ise şöyle: