Çin yeni iHA'sını tanıttı: Dikkat çeken tasarım

Tanıtılan yeni İHA, Çin donanmasının en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak görülüyor. Çünkü bu teknoloji sayesinde uçak gemisine ihtiyaç olmadan, sıradan savaş gemileri İHA'ların kalkış ve iniş yapabileceği platformlara dönüşebiliyor. Yani fırkateynler ve destroyerler, adeta küçük birer uçak gemisi gibi kullanılabilecek.

ÇİFT MODLU TASARIM

İHA, kalkış ve iniş sırasında gövdesine gizlenmiş kompakt rotorları kullanıyor. Uçuşa geçtiğinde ise mini turbojet motor devreye giriyor ve yüksek hız sağlıyor. En kritik yenilik ise, kalkıştan sonra devre dışı bırakılan rotorların kapatılması. Patentli aerodinamik sistem, bu sayede rüzgar direncini yüzde 60 azaltıyor ve gövdeyi damla formunda verimli bir jet görünümüne sokuyor.

MALZEMELER VE PERFORMANS

Projede, 700°C’ye kadar dayanabilen özel kompozitler ve T-700 sınıfı karbon fiber kullanıldı. Gelişmiş kontrol algoritmaları ise dikey uçuş modundan jet moduna kesintisiz geçiş imkânı sunuyor. Testlerde, 45 kilo ağırlığındaki prototipin 230 km/s (0,2 mach) hıza ulaştığı açıklandı.

AMAÇ: KEŞİF VE HAFİF SALDIRI

Çinli yetkililere göre bu İHA’ların en önemli hedefi, uçak gemisi olmayan donanma gemilerinden keşif ve hafif saldırı görevleri icra etmek. Böylece Çin donanması, her gemiyi ileri operasyon üssüne dönüştürerek denizlerde çok daha esnek bir güç elde etmeyi planlıyor.