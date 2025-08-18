Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Murat Makas

Çin yeni iHA'sını tanıttı: Dikkat çeken tasarım

Çin, yeni bir insansız hava aracını tanıttı. Beihang Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen bu İHA, hem helikopter gibi dikey kalkış-iniş yapabiliyor hem de jet motoruyla yüksek hızda uzun menzilli uçuş gerçekleştirebiliyor.

Çin yeni iHA'sını tanıttı: Dikkat çeken tasarım
Murat Makas
18.08.2025
saat ikonu 10:05
18.08.2025
18.08.2025 10:05

Tanıtılan yeni İHA, Çin donanmasının en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak görülüyor. Çünkü bu sayesinde uçak gemisine ihtiyaç olmadan, sıradan savaş gemileri İHA'ların kalkış ve iniş yapabileceği platformlara dönüşebiliyor. Yani fırkateynler ve destroyerler, adeta küçük birer uçak gemisi gibi kullanılabilecek.

ÇİFT MODLU TASARIM

, kalkış ve iniş sırasında gövdesine gizlenmiş kompakt rotorları kullanıyor. Uçuşa geçtiğinde ise mini turbojet motor devreye giriyor ve yüksek hız sağlıyor. En kritik yenilik ise, kalkıştan sonra devre dışı bırakılan rotorların kapatılması. Patentli aerodinamik sistem, bu sayede rüzgar direncini yüzde 60 azaltıyor ve gövdeyi damla formunda verimli bir jet görünümüne sokuyor.

Çin yeni iHA'sını tanıttı: Dikkat çeken tasarım

MALZEMELER VE PERFORMANS

Projede, 700°C’ye kadar dayanabilen özel kompozitler ve T-700 sınıfı karbon fiber kullanıldı. Gelişmiş kontrol algoritmaları ise dikey uçuş modundan jet moduna kesintisiz geçiş imkânı sunuyor. Testlerde, 45 kilo ağırlığındaki prototipin 230 km/s (0,2 mach) hıza ulaştığı açıklandı.

AMAÇ: KEŞİF VE HAFİF SALDIRI

Çinli yetkililere göre bu İHA’ların en önemli hedefi, uçak gemisi olmayan donanma gemilerinden ve hafif saldırı görevleri icra etmek. Böylece Çin donanması, her gemiyi ileri operasyon üssüne dönüştürerek denizlerde çok daha esnek bir güç elde etmeyi planlıyor.

