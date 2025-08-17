Menü Kapat
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

Geçen yıl 1 trilyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırımın yüzde 27’si yenilenebilir enerjiye aktı. Veri merkezleri ve yarı iletkenler ise hızlı büyüme kaydetti. Küresel sermaye rotasını enerji dönüşümüne ve dijitalleşmeye çevirdi. Özellikle Asya-Pasifik ve Avrupa, yatırımların merkezi haline geldi.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!
Dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) alan ilk 10 sektör, geçen yıl 1 trilyon dolar değerinde yatırım çekti. Dünya genelinde en çok uluslararası doğrudan yatırım yapılan 3 sektör sırasıyla , ve yarı iletkenler olurken, Asya-Pasifik bölgesi geçen yıl 393 milyar dolarla en fazla uluslararası yatırım alan bölge oldu. İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin UDY'leri takip eden çevrim içi veri tabanı fDi Markets'in 2025 Raporunun sonuçları belli oldu.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

YENİLENEBİLİR ENERJİ İLK SIRADA

Geçen yıl en çok UDY alan ilk 10 sektör, 1 trilyon dolar değerinde yatırım çekti. Yenilenebilir enerji, 2024'te 270,1 milyar dolarlık doğrudan yatırımla tüm sektörlere öncülük ederken, küresel toplamın da yüzde 27'sini oluşturdu. Ancak, sektöre gelen yatırım miktarı 2023 seviyelerine göre 103 milyar dolar azalırken, rüzgar projelerinde yıllık bazda 33 milyar dolarlık düşüş yaşandı.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

UDY girişlerine göre, geçen yıl ikinci büyük sektör iletişim sektörü olurken, bu alanda toplam doğrudan yabancı yatırım 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 84 artarak 165,7 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Bu sektördeki en büyük çekim alanı olarak öne çıkan veri merkezleri ise 146,9 milyar dolarlık doğrudan yatırım aldı.

YARI İLETKEN YATIRIM PROJESİNİN DEĞERİ 823 MİLYON DOLAR

Verilere göre, yarı iletkenlere yapılan yabancı yatırım 2024 yılında 2023 yılına kıyasla iki kattan fazla artarak, 120,3 milyar dolara yükselirken, ortalama bir yarı iletken yatırım projesinin değeri 823 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

sektörü ise geçen yıl 1000'den fazla proje ile 92,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artış göstererek, 2018'den bu yana en yüksek rakama ulaştı.

KÖMÜR, PETROL VE DOĞAL GAZ YATIRIMLARI YÜZDE 15 AZALDI

Kömür, petrol ve doğal gaza yapılan yatırımlar ise 89,1 milyar dolar olurken, bu alana yapılan doğrudan yatırımlar 2024'te yaklaşık yüzde 15 azaldı. Metallere yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yıl 72,8 milyar seviyesinde gerçekleşirken, lojistik ve depolama alanına yatırım miktarı ise 54,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

ELEKTRONİK BİLEŞENLERDE KESKİN DÜŞÜŞ

Elektronik bileşenlerdeki uluslararası yatırımlar geçen yıl en büyük düşüşü yaşadı. Söz konusu yatırımlar 2023'e kıyasla yüzde 55 azalarak, 49,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, büyük ölçüde pil alt sektöründe yatırımlardaki keskin düşüşten kaynaklandı.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

Yazılım ve bilişim teknolojileri alanındaki uluslararası doğrudan yatırımlar da 47,5 milyar dolar olurken, otomotiv endüstrisindeki uluslararası yatırım miktarı ise 38,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Dünyada 1 trilyon dolarlık yatırım yarışı: Lider sektör belli oldu!

EN FAZLA YATIRIM ASYA-PASİFİK BÖLGESİNE

Asya-Pasifik bölgesi, geçen yıl 393 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırımla en fazla uluslararası yatırım alan bölge oldu. Avrupa ise yaklaşık 311 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yabancı yatırımla ikinci sırada yer alırken, onu 268 milyar dolarlık yatırımla Kuzey Amerika takip etti. Kuzey Amerika'daki uluslararası yatırım 2024'te yüzde 61,1 artarken, yarı iletkenler tek başına 74,6 milyar dolarlık UDY akışı sağladı.​​​​​​​

