Altın bu rakamı görürse hemen alın! Zafer Ergezen'den küçük yatırımcıya uyarı

Emtia Piyasası Uzmanı Zafer Ergezen, altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Bir süredir hareketli piyasa vardı. Altın piyasası görüşmelerde bir miktar olumsuz etkilenmişti. Sonrasında jeopolitik riskler gerçekleşmeyince bir miktar toparlanma olacak gibi” diyen Ergezen, altın fiyatlarının halen jeopolitik risklerden etkilendiğini vurguladı.

Ergezen, jeopolitik risklerin altın fiyatlarını hala etkilediğini; altın fiyatlarının uzlaşıyla aşağı çekileceği beklendiğini ama zirveden uzlaşı çıkmaması halinde bir süre daha fiyatlarda değişiklik olmayacağını vurguladı. Ergezen “Zirveden uzlaşı çıkmaması, bir süre daha altın fiyatlarının bu seviyede olacağını gösteriyor. Pazartesi günü ons bazında daha iyimser bir piyasa görülebilir” ifadelerini kullandı.

YIL SONUNDA ONS ALTIN NE KADAR OLACAK?

Yıl sonu beklentilerine ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ons altında Rusya-Ukrayna ve ABD görüşmeleri altın fiyatlarını belirleyecek. Piyasada fiyatlar Nisan ayından beri yatay seyrediyor.ABD tarifelerinin Çin’le uzlaşması da çok önemli. Eğer Rusya ve Ukrayna bir şekilde uzlaşırsa ons altın 3000 dolar seviyesine çekilebilir. Tersi durumda, anlaşma sağlanmazsa altının 3500 dolar ve üstünü zorlaması mümkün. Uzlaşı sağlanmazsa yıl sonunda altının 3400-3500 seviyesinde kapanmasını bekliyorum.”

ALTERNATİF METALLER ARANIYOR

Ergezen, "altının yükselmesine neden olan riskler devam ediyor ama uzak doğuda platin ve gümüş gibi alternatifler aranıyor. hala risklere rağmen altınının uçamama nedeni de buna bağlanıyor." dedi.

KÜÇÜK ALTIN YATIRIMCISINA UYARI

Küçük yatırımcıya da uyarılarda bulunan Ergezen, “Altın hala güvenli liman ama yatay piyasa içindeyiz. 3350 dolar seviyesi denge noktası. Yükseliş 3400 seviyesinde kâr satışlı, 3200 alış fırsatı olarak görülebilir. Eğer 3200 bandı aşağı kırılırsa 3000 seviyesine direkt çekilebilir yatırımcı bu noktada dikkatli olmalı. Yukarı yönlü de 3450 bandının üzeri görülürse 3500 dolar üstüne çıkabilir” diyerek altın almak ve satmak isteyenler için uygun seviyeleri işaret etti.

Ergezen, yatırımcılara yatay trend piyasasını izlemelerini ve alım-satımları bu bantlar arasında değerlendirmelerini önerdi.