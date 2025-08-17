Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor

Konut aidatlarının kiralarla neredeyse aynı seviyeye ulaşması ve şikayetlerin artması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmen harekete geçti. Site sakinlerinin ödemelerde mağduriyet yaşamaması ve harcamaların şeffaf bir şekilde görülmesi için yeni düzenlemeler devreye alındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , site yönetimlerinin artık sıkı denetimlere tabi tutulacağını açıkladı. Gelir ve gider kalemlerinin düzenli olarak takip edileceği belirtildi. Bu adımla birlikte aidat fiyatlarında düşüşün hedeflendiği ifade edildi.

SİTE YÖNETİMİ FİRMALARINA DENETİM

Site yönetimi hizmeti veren firmaların da denetime alınacağı duyuruldu. Artık şirketler, bakanlıktan yetki belgesi almadan sektörde faaliyet gösteremeyecek.

KİRACININ SORUMLULUĞUNDAKİ GİDERLER HANGİLERİ?

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu belirtti. Çalışan maaşları, SGK primleri, ortak ısınma ve aydınlatma gibi kalemlerin kiracı tarafından karşılandığı aktarıldı. Ancak işçinin özlük hakları, kıdem tazminatı, asansör değişimi, mantolama ve güçlendirme gibi demirbaş nitelikli masrafların ev sahibine ait olduğunun altı çizildi. Uzmanlar ayrıca, aidatın kira bedelini geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ tarafından hazırlanan rehbere göre ise sonradan oluşacak sorunların önüne geçilmesi adına konutun iç yapısının, tesisatlarının, ortak alanların ve giderlerin detaylıca görülmesi ve bu alanlarda ilgili bilgi edinilmesi önem arz ediyor. Aidat, ortak alanlar, ortak giderler ve tadilat durumunun öğrenilmesi, binanın ya da sitenin yönetim planının incelenmesi, kiracı oturuyorsa kira sözleşmesine bakılması, deprem derecesinin ve hasar kaydının sorgulanması da önemli noktalar olarak öne çıkıyor.