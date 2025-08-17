Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor

Toplu dairelerden oluşan sitelerde yaşayanların ortak sorunu olan aidat fiyatları için Bakanlık harekete geçti. Site yönetimleri artık sıkı denetime tabi tutulacak, gelir-gider kalemleri belli bir kurala göre yeniden şekillenecek. İşte detaylar...

Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor
Konut aidatlarının kiralarla neredeyse aynı seviyeye ulaşması ve şikayetlerin artması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmen harekete geçti. Site sakinlerinin ödemelerde mağduriyet yaşamaması ve harcamaların şeffaf bir şekilde görülmesi için devreye alındı.

Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı , site yönetimlerinin artık sıkı denetimlere tabi tutulacağını açıkladı. Gelir ve gider kalemlerinin düzenli olarak takip edileceği belirtildi. Bu adımla birlikte aidat fiyatlarında düşüşün hedeflendiği ifade edildi.

Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor

SİTE YÖNETİMİ FİRMALARINA DENETİM

hizmeti veren firmaların da denetime alınacağı duyuruldu. Artık şirketler, bakanlıktan yetki belgesi almadan sektörde faaliyet gösteremeyecek.

Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor

KİRACININ SORUMLULUĞUNDAKİ GİDERLER HANGİLERİ?

Uzmanlar, kiracıların yalnızca kullanım kaynaklı giderleri ödemekle yükümlü olduğunu belirtti. Çalışan maaşları, SGK primleri, ortak ısınma ve aydınlatma gibi kalemlerin kiracı tarafından karşılandığı aktarıldı. Ancak işçinin özlük hakları, kıdem tazminatı, asansör değişimi, mantolama ve güçlendirme gibi demirbaş nitelikli masrafların ev sahibine ait olduğunun altı çizildi. Uzmanlar ayrıca, aidatın bedelini geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Sitede oturanlar dikkat! Bakanlık düğmeye bastı, kurallar değişiyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu Gayrimenkul Bilgi Merkezi AŞ tarafından hazırlanan rehbere göre ise sonradan oluşacak sorunların önüne geçilmesi adına konutun iç yapısının, tesisatlarının, ortak alanların ve giderlerin detaylıca görülmesi ve bu alanlarda ilgili bilgi edinilmesi önem arz ediyor. Aidat, ortak alanlar, ortak giderler ve tadilat durumunun öğrenilmesi, binanın ya da sitenin yönetim planının incelenmesi, kiracı oturuyorsa kira sözleşmesine bakılması, deprem derecesinin ve hasar kaydının sorgulanması da önemli noktalar olarak öne çıkıyor.

TGRT Haber
