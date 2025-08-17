Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!

Toplu sözleşme görüşmelerinde gerilim tırmanıyor. Memur maaşlarına yapılacak zam için gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinde Memur-Sen ile hükümet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün bir araya gelecek. Anlaşma çıkmazsa memurlar iş bırakacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 10:08

8. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri sürüyor. Hükümet, 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 teklif etmişti. Kamuda 4 milyon ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026 ile 2027 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Memur-Sen ile hükümet Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün bir araya gelecek. Anlaşma çıkmazsa memurlar iş bırakacaklarını açıkladı.

Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!

Hükûmetin verdiği 2 tekliften de memnun olmayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/ Nöbette’ çadırı kurdu. Hükûmet, 12 Ağustos tarihinde verdiği ilk teklifte 2026’nın ilk 6 ayı için yüzde 10, ikinci 6 ayı için yüzde 6 ve 2027’de de ilk 6 ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 4 teklif etmişti.

Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!

81 İLDE ‘MEMUR/EMEKLİ NÖBETTE’ EYLEM ÇADIRLARI KURULDU

Önceki gün sunulan ikinci teklifinde hükûmet taban aylığa 1.000 TL zam teklifinde bulundu. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın “Taban aylığa sadece 1.000 TL iyileştirme teklif edildi. Kabul edilemez. Bu, bizlere, sendikalara sahayı işaret etmektir” dedi. Hükûmetten gelecek son teklifi beklerken eylem hazırlığına da başlayan memurlar, 81 ilde ‘Memur/Emekli Nöbette’ eylem çadırları kurdu.

Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!

TABAN AYLIĞA 1000 LİRA ZAM TEKLİF EDİLDİ

Başkan Ali Yalçın, Ankara’daki eylem çadırında yaptığı konuşmada masadan bekledikleri teklifin hâlâ gelmediğini belirterek “Taban aylığa 1.000 lira artış yapacağız diyorlar. Bununla masada neyi konuşacağız, bu hangi sorunumuzu çözecek” dedi.

Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün yeniden Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileriyle bir araya geldi. Işıkhan, görüşmede gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdiklerini belirterek “İlerleyen günlerde uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı. Ali Yalçın da mali disiplin söylemiyle çalışanların ücretlerinin baskılanmasından vazgeçilmesini talep etti.

Toplu Sözleşme sürecinde tıkanıklık! Bugün kritik gün!

GÖRÜŞMELER 31 AĞUSTOS’TA TAMAMLANACAK

Toplu sözleşme süreci en geç 31 Ağustos’ta tamamlanacak. Bu tarihe kadar uzlaşma sağlanamazsa devreye girecek. Kurulun vereceği karar ise bağlayıcı olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okullar açılmadan denetimler sıklaştı! Kırtasiye ve okul ürünleri mercek altında
Bakanlık harekete geçti! Çocuk giysisi piyasadan toplatılıyor
ETİKETLER
#zam
#emekli
#memur
#Çalışma Bakanlığı
#eylem
#kamu görevlileri hakem kurulu
#Toplu_sözleşme
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.