Yeni araçlarda kaputun altı tamamen değişti! Eski usul bakıma elveda: Şanzımanlarda manuel kontrol devri bitti

Son yıllarda otomobil üreticileri, evdeki amatör tamircilerin erişebildiği en temel parçalardan biri olan şanzıman yağ çubuğunu araçlardan kaldırmaya başladı.

Bir zamanlar şanzıman sıvısı, motor yağı, radyatör soğutma suyu ve lastik basıncı gibi kontroller, araç sahiplerinin garajlarında kolayca halledebileceği rutin bakım listesinin bir parçasıydı. Hatta öyle ki, silecek suyunu doldurmak kadar sıradan bir işlemdi. Fakat günümüz şanzıman teknolojisindeki ilerlemeler üreticilerin bakış açısını değiştirdi. Artık firmalar, sıvı seviyesini kontrol etme işleminin uzman olmayan kişilerce endişe edilmesi gereken bir detay olmadığını düşünüyor.

YAĞ ÇUBUĞU NEDEN KALDIRILDI?

İşin teknik tarafında ise güvenlik ve mühendislik kaygıları yatıyor. Şanzımana yanlış türde bir sıvı eklemek tüm sistemi kullanılamaz hale getirebilecek riskler barındırıyor. Yağ çubuğunu ortadan kaldırmak da üreticilerin çok daha sıkı toleranslara sahip şanzımanlar inşa etmesine olanak tanıyor.

Tamamen kapalı güç aktarma sistemleri oluşturulması, potansiyel sızıntı risklerini azaltırken araç içi bilgisayarlar ve gösterge paneli uyarıları sayesinde sistemin sağlığı anlık olarak izlenebiliyor.

Konuyla ilgili tartışmalar da ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta sıvının rengini, kıvamını ve kokusunu bizzat kontrol ederek şanzımanın durumu hakkında fikir sahibi olmaya alışmış eski toprak ustalar ve meraklılar yer alıyor. Bu kişiler tamirciye gitmenin getirdiği maliyet ve prosedürlerle uğraşmadan kendi garajlarında kontrollerini yapma özgürlüğünü savunuyor.

Öte tarafta yer alan otomobil üreticileri ve servis merkezleri ise sürekli değişken şanzımanlar (CVT) ve çift kavramalı sistemlerin, rastgele bir yağ takviyesini kabul kabul etmediğini belirtiyor. Bu tür mekanizmaların, spesifik karışımlara ve hassas hidrolik basınç yönetimine ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Amatör bir müdahalenin felakete yol açabilecek sonuçlar doğurması işten bile değil.

Yağ çubuğunun kaldırılması üreticilere maliyet avantajı sağlasa da asıl kazanç mühendislik tarafında görülüyor. Daha az müdahale gerektiren kapalı sistemler; yüksek performans, gelişmiş yakıt ekonomisi ve daha uzun kullanım ömrü vadediyor. Sonuç olarak kaputu açtığınızda endişelenecek bir parçanın daha eksilmesi aslında o kadar da kötü bir gelişme olmayabilir.