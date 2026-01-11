Efsane Nissan Z makyajlandı: Tasarımda sadeleşme, sürüşte ince ayar

Kategoriler
Nissan, henüz üç yaşındaki Z için erken bir makyaj hamlesine gitti. Güncellenen ön tasarım, yeni gövde rengi, süspansiyon dokunuşları ve Nismo’ya eklenen manuel şanzıman, efsaneyi daha rafine bir noktaya taşıyor.
Japon üretici Nissan, spor otomobil geleneğinin en güçlü temsilcilerinden Nissan Z için beklenenden erken bir güncelleme yaptı. Japonya’da Fairlady Z adıyla satılan makyajlı model, Tokyo Otomobil Fuarı’nda ilk kez sahneye çıktı. Ortaya çıkan tablo net: Z, karakterinden ödün vermeden daha modern, daha temiz bir görünüme kavuşmuş.
Makyajın en dikkat çekici kısmı ön tasarımda. Uzun süredir eleştirilen iri ön ızgara tarihe karışmış durumda. Bunun yerine iki parçalı, daha sade ve sportif bir yapı tercih edilmiş. Üst bölümde ince yatay çizgiler yer alırken, alt kısım daha açık bırakılmış. Bu iki alan, gövde rengindeki bir panelle ayrılıyor ve ortaya daha dengeli bir yüz çıkıyor.
Bu değişiklik sadece görsel değil. Nissan’ın verdiği bilgilere göre yeni ön tasarım, ön kaldırma kuvvetini yüzde 3,3 azaltırken hava direncini de yüzde 1 düşürüyor. Yani küçük dokunuşların, sürüşe somut bir katkısı var.
Yenilenen Z’nin tanıtımında öne çıkan detaylardan biri de Unryu Green adı verilen yeni gövde rengi. Markanın geçmişte kullandığı Grand Prix Green’e modern bir gönderme yapan bu ton, otomobile hem nostaljik hem güncel bir hava katıyor. Yeni tasarlanan 10 kollu 19 inç jantlarla birleştiğinde Z’nin duruşu açıkçası biraz daha agresifleşmiş.
İç mekânda devrim yok ama ufak yenilikler mevcut. En belirgin fark, açık kahverengi deri döşeme seçeneğinin eklenmesi. Genel yerleşim ve tasarım korunmuş. Performans tarafında ise özellikle Nismo versiyonu için sunulan manuel şanzıman, sürüşten keyif alanları fazlasıyla memnun edecek bir detay.
Yenileme paketi sadece tasarımla sınırlı değil. Nissan, daha büyük pistonlara sahip, yeniden ayarlanmış amortisörlerle yol tutuşu ve sürüş tepkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. Nismo versiyonunda kullanılan daha büyük frenler de daha güçlü ve istikrarlı bir frenleme vaat ediyor. Kâğıt üzerinde küçük görünen bu değişikliklerin, direksiyon başında fark yapması bekleniyor.
Kaputun altında tanıdık 3.0 litrelik twin turbo V6 motor görevine devam ediyor. Standart versiyonda 400 beygir güç üreten ünite, Nismo’da 420 beygire çıkıyor. Güç, versiyona göre 6 ileri manuel ya da 9 ileri otomatik şanzımanla arka tekerleklere aktarılıyor. Yani Z’nin ruhu yerli yerinde duruyor.