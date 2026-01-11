Efsane Nissan Z makyajlandı: Tasarımda sadeleşme, sürüşte ince ayar

KABİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM YOK, KÜÇÜK DOKUNUŞLAR VAR

İç mekânda devrim yok ama ufak yenilikler mevcut. En belirgin fark, açık kahverengi deri döşeme seçeneğinin eklenmesi. Genel yerleşim ve tasarım korunmuş. Performans tarafında ise özellikle Nismo versiyonu için sunulan manuel şanzıman, sürüşten keyif alanları fazlasıyla memnun edecek bir detay.

SÜSPANSİYON VE FRENLERDE İNCE AYAR

Yenileme paketi sadece tasarımla sınırlı değil. Nissan, daha büyük pistonlara sahip, yeniden ayarlanmış amortisörlerle yol tutuşu ve sürüş tepkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. Nismo versiyonunda kullanılan daha büyük frenler de daha güçlü ve istikrarlı bir frenleme vaat ediyor. Kâğıt üzerinde küçük görünen bu değişikliklerin, direksiyon başında fark yapması bekleniyor.