Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti! Güney Afrika'da güzellik merkezi açmış

Adana’da binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen güzellik merkezi sahibi Sinem Çekinmez, yurt dışına kaçtıktan sonra yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu. Çekinmez, Güney Afrika'da lüks güzellik merkezi açtığını duyurdu. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.01.2026
saat ikonu 15:25
|
GÜNCELLEME:
12.01.2026
saat ikonu 15:36

Adana'da binlerce kişiyi mağdur eden ve ardından yurt dışına kaçan güzellik merkezinin sahibi kişi, Güney Afrika'da güzellik merkezi açıp sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti! Güney Afrika'da güzellik merkezi açmış


Kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen Çekinmez'in, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da Güney Afrika'ya kaçtı.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti! Güney Afrika'da güzellik merkezi açmış

GÜZELLİK MERKEZİ AÇTIĞINI DUYURDU

Çalışanlar ise şubelerdeki eşyaları yağmaladı. Çalışanlarına özür mesajı gönderen Çekinmez, zor durumda olduğunu öne sürdü. Mağdurlar, Sinem Çekinmez'in yakalanıp yurt dışına getirilmesini istedi. Çekinmez, bu süreçte Güney Afrika'da yaşadığı lüks hayatı sosyal medya hesabından paylaşmaktan geri durmadı. Son olarak Çekinmez, lüks güzellik merkezi açtığını duyurdu.

Binlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilmişti! Güney Afrika'da güzellik merkezi açmış

KENDİ GÜNDEMİYLE İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI

Çekinmez'in güzellik merkezinde müşterilerine hizmet verdiği ortaya çıktı. Çekinmez, sosyal medya hesabından hiçbir şey olmamış gibi, "Ben medikal estetik uzmanıyım. Türkiye'nin en büyük güzellik kliniklerinin sahibiyim. Zaten, Türkiye'deki İnstagram sayfamdan da link bıraktım. 1.3 milyon takipçim var. 90 binin üzerinde aktif danışanımız var. Şu an buraya Cape Town'a yerleştim. 10 ay önce torunum olduğu için buraya yerleştim" diyerek güzellikle ilgili bilgiler verdi.

#Gündem
