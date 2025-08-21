Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Elon Musk benzin istasyonu kurmak istiyor

SpaceX ve Blue Origin, yörüngede yakıt ikmali teknolojisi üzerinde çalışıyor. Başarırlarsa, Ay ve Mars’a insanlı görevler için yeni bir dönem başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elon Musk benzin istasyonu kurmak istiyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 17:23
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 17:23

Dünyanın en zengin iki girişimcisi Elon Musk ve Jeff Bezos, bu kez uzayın derinliklerine açılmak için kozlarını paylaşıyor. ve Blue Origin, roketlerin yörüngede yeniden yakıt alabileceği sistemler geliştiriyor. Bu teknoloji hayata geçtiğinde, insanlı görevler sadece Ay’a değil, Mars ve daha uzak gezegenlere de ulaşabilecek.

1960’larda fikir olarak ortaya atılan yörüngede yakıt ikmali, bugüne kadar uygulanamamıştı. Ancak özel uzay şirketlerinin devreye girmesiyle bu hayal, artık hiç olmadığı kadar yakın.

Elon Musk benzin istasyonu kurmak istiyor

YAKIT YÜKÜ EN BÜYÜK ENGEL

Uzay yolculuklarının en ağır yükü her zaman yakıt oldu. Örneğin Apollo döneminde kullanılan Saturn V roketinin ağırlığının yüzde 85’i yakıttan oluşuyordu. Araçlar yörüngede ikmal yapabilirse, çok daha büyük kargolar ve kalabalık mürettebatlar düşük maliyetle taşınabilecek.

Eski Boeing mühendisi Dallas Bienhoff’a göre, bu yöntem yeniden kullanılabilir roketlerle birleştiğinde maliyetleri ciddi şekilde düşürecek ve yeni bir çağ başlatacak. Ancak en büyük sorun, yakıtın uzayda güvenle depolanabilmesi. Sıvı yakıtlar mikro yerçekiminde hem öngörülemez şekilde hareket ediyor hem de buharlaşıyor. Yani “uzay istasyonu” kurmak yetmiyor, aynı zamanda yakıtı yıllarca soğuk ve kararlı bir şekilde saklamak gerekiyor.

NASA, geçtiğimiz haftalarda kriyojenik soğutma sistemiyle yaptığı testte bu konuda önemli bir başarı elde etti. Sistem, yakıtların yıllarca kayıpsız depolanabileceğini kanıtladı.

Elon Musk benzin istasyonu kurmak istiyor

SPACEX’İN STARSHİP PLANI

SpaceX, geçtiğimiz yıl Starship üzerinde ilk sıvı yakıt transfer denemesini yaptı. Şirketin Artemis programına sunduğu planda, bir Starship yörüngede “depo” görevi görecek. Diğer tanker Starship’ler defalarca uçuş yaparak bu depoyu dolduracak. Daha sonra mürettebatlı iniş aracı, buradan aldığı yakıtla Ay’a yolculuğa çıkacak. Ancak bu sistemin çalışabilmesi için 10 ila 40 arasında uçuş gerekebileceği belirtiliyor.

BLUE ORİGİN’İN FARKLI YAKLAŞIMI

’un Blue Origin’i ise başka bir yol izliyor. New Glenn roketiyle yörüngeye çıkarılacak “taşıyıcı” sistem, yakıtı Dünya’dan alıp Ay yörüngesine götürecek. Böylece Ay’a ulaşan mürettebat için ayrı bir iniş aracı hazırlanabilecek. NASA, Artemis programı kapsamında bu yöntemi de değerlendiriyor.

Elon Musk benzin istasyonu kurmak istiyor

MARS HEDEFİ İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Musk, yörüngede yakıt ikmalini Mars yolculuklarının kilit noktası olarak görüyor. Ancak kendi ifadesiyle 2026’da Mars’a Starship gönderme ihtimali “çok düşük”. Çünkü Dünya ile Mars’ın en uygun hizalanması 26 ayda bir gerçekleşiyor. Bu pencere kaçırılırsa, sonraki fırlatma için uzun süre beklemek gerekiyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Microsoft açıkladı! 2030'da bu iki teknoloji hayatımızdan silinecek
ETİKETLER
#elon musk
#marsilya
#spacex
#jeff bezos
#Uzay Seyahati
#Blue Origin
#Yörüngede Yakıt Ikmali
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.