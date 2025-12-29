TDK açıkladı! Yılın kelimesi belli oldu

Türk Dil Kurumu tarafından vatandaşların da katılımıyla Türkiye'de 2025 yılının kelimesi "dijital vicdan" seçildi. Gelişmeyi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu.

"GÜÇLÜ BİR KAVRAM OLARAK ÖNE ÇIKIYOR"

Bakan Ersoy şu açıklamayı yaptı:

"Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor. "Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum."

https://x.com/MehmetNuriErsoy/status/2005534022017884514