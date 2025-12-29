Menü Kapat
500 bin konutta kuralar bugün çekiliyor! İlk ev sahipleri belli olacak

Aralık 29, 2025 10:01
1
500 bin konutta kuralar bugün çekiliyor: İlk ev sahipleri belli olacak! İşte il il kura takvimi

Yüzyılın Konut Projesi’nde beklenen an geldi. Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konutluk dev adımda ilk kura, bugün deprem bölgesi Adıyaman’da çekiliyor. 

Rekor başvurunun yapıldığı projede özellikle gençlerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, süreç yalnızca bir kura çekiminden ibaret değil. Gözler hem ilk sonuçlara hem de teslimat takvimine çevrilmiş durumda. 

İşte TOKİ’nin yol haritası ve merak edilen tüm detaylar...

2
TOKİ 500 bin konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi için ilk kura bugün deprem bölgesindeki Adıyaman’da başlıyor. Bu hafta Adıyaman’ın yanı sıra 30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkâri’de kura çekimleri olacak. Noter huzurunda yapılacak kura ile asil ve yedek listeler belirlenecek.

3
500 bin konutta kuralar bugün çekiliyor! İlk ev sahipleri belli olacak

KURA ÇEKİMLERİ HIZLA DEVAM EDECEK 

5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak.

4
500 bin konutta kuralar bugün çekiliyor! İlk ev sahipleri belli olacak

GENÇLERDEN YOĞUN TALEP 

TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvururken, tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli olarak kabul edilmişti. En çok başvuru yapılan kategori 1 milyon 326 bin ile genç kategorisi olmuştu.

5
500 bin konutta kuralar bugün çekiliyor! İlk ev sahipleri belli olacak

TESLİMAT 2027'DE 

Evlerin teslimatı Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Projeyle en az 2 milyon kişi sağlam, modern konutlarla hesaplı ödeme şartlarıyla yuva hayalini gerçeğe dönüştürecek. Bu sayede hem vatandaşlar ev sahibi olacak hem de konut-kira fi yatları dengelenecek. 1,5 trilyonluk projeyle 300 sektörün çarkları daha da hızlı dönecek. Aynı proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek.

6
500 bin konutta kuralar bugün çekiliyor! İlk ev sahipleri belli olacak

YÜZDE 10 PEŞİNAT 

Kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkânlarıyla satışa sunulacak. Evlerin yüzde 40’ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30’u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bin ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

