67 elektrikli otomobilin kış performansı ölçüldü: -25 derecede dev sınav

Çin’in en büyük otomotiv platformlarından biri olan Autohome, İç Moğolistan'ın Yakeshi bölgesinde gerçekleştirdiği 2025 kış testlerinin merakla beklenen sonuçlarını yayınladı. Organizasyon, sıcaklığın -10 ile -25 derece arasında değiştiği dondurucu koşullarda gerçekleştirildi.

CarNewsChina'nin haberine göre yetkililer, 67 farklı aracın aynı anda test edildiği çalışmanın "en büyük ölçekli saha kış otomobil testi" olarak Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillendiğini doğruladı.

Guinness yetkilileri, araçların performans sonuçlarını değerlendirmek yerine, organizasyonun ölçeğinin gerçekliğini ve verilerin doğrulanabilirliğini onayladı.

Küçük hatchback modellerden sedanlara, SUV'lere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan incelemede; menzil, tüketim, hızlı şarj, klima performansı, AEB (Otomatik Acil Durum Freni), hızlanma ve arazi yetenekleri olmak üzere yedi farklı senaryo masaya yatırıldı.

MENZİL TESTİNİN GALİBİ XPENG OLDU

Kış koşullarında gerçekleştirilen menzil testlerinde ipi göğüsleyen model, yüzde 53,9'luk menzil başarı oranıyla Xpeng P7 (AWD) oldu. Zirvenin hemen ardından yüzde 51,8’lik oranla BYD'nin Yangwang U7 (AWD) modeli gelirken, üçüncü sıraya yüzde 49,6 ile Zeekr 001 (AWD) yerleşti.

Popüler elektrikli araçlardan Tesla Model Y (AWD) ise yüzde 35,2’lik performansla ancak 31. sırada kendine yer bulabildi. Listenin en altında kalan model ise şaşırtıcı bir sonuçla yüzde 34,8'lik oranda kalan Li Auto i8 (AWD) oldu.

TÜKETİM ŞAMPİYONU KÜÇÜK DEVLER

İncelemenin bir diğer dikkat çekici ayağı olan 100 kilometredeki enerji tüketimi ölçümlerinde, beklendiği üzere küçük hatchback modeller üstünlük sağladı.

BYD Seagull (FWD), 100 kilometrede 23,5 kWh tüketim değeriyle en verimli araç seçilirken, Geely Xingyuan (RWD) hemen hemen aynı sonuçla rakibini takip etti. Üçüncü sırada ise BYD Seal 06 (RWD) yer aldı.

Xiaomi'nin YU7 SUV modeli, 33,7 kWh tüketimle listede 20. sırada yer bulurken, en büyük rakibi Tesla Model Y ise 34,9 kWh tüketim değeriyle hemen arkasından geldi.

DONDURUCU SOĞUKTA ŞARJ HIZI SINAVI

Bataryaların doluluk oranının yüzde 30'dan yüzde 80'e çıkarıldığı hızlı şarj testlerinde, Avatr 06 modeli sadece 15 dakikalık şarj süresiyle sürpriz bir liderliğe imza attı. Onu Nevo 06 ve Fulwin A9L modelleri takip etti.

Şarj performansı konusunda Xiaomi YU7 SUV, 31 dakikalık süreyle 39. sıraya yerleşirken, Tesla Model Y ise işlemi 35 dakikada tamamlayarak 44. olabildi. Xiaomi SU7 sedan aracı ise etkinlikte yer almadı.

Mevcut tabloda Xiaomi YU7 ve Model Y karşılaştırması yapılabilirken, SU7'nin, testin genelinde son derece başarılı bir performans sergileyen Model 3 karşısında nasıl bir sonuç alacağı şimdilik tahminlerle sınırlı kalıyor.