Genç ve kadın istihdamına dev destek: 2026 sonuna kadar uzatıldı!

PRİM AVANTAJI EN AZ 387,937 TL

İşveren, yaşı 18-29 arasındaki erkek veya 18 yaş ve üzerindeki kadın işçiyi işe alırsa, işçinin mesleki yeterlik belgesi varsa ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz ise bu işçi için 54 ay süreyle sadece işçinin payına düşen primi ödüyor, kendi payına düşen primi ödemiyor. 2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL’ye çıkacak. 2026 yılı asgari ücreti üzerinden çalıştırılan bir işçi için işverenin 54 aydaki toplam prim avantajı en az 387.937 TL olacak. İşçinin ücreti asgari ücretin iki katı ise işverenin elde edeceği avantaj 775 bin liraya ulaşacak.

