Genç ve kadın istihdamına dev destek: 2026 sonuna kadar uzatıldı!

Aralık 29, 2025 10:13
1
işveren prim desteği

Gençleri, kadınları ve mesleki yeterlik belgesi sahibi kişileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşviklerinin süresi bir yıl uzatıldı. İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10. maddesi uyarınca genç, kadın ve mesleki yeterlik belgesi sahibi işçileri işe alan işverenlere sağlanan prim teşvikinin süresi Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzatıldı. İşverenlerin bu işçiler için ödemesi gereken primler, teşvik süresi boyunca alınmayacak.
 

2
kadın çalışan destek

Habertürk'te yer alan habere göre 2026 yılında işçi ücretleri için kesilen işveren primleri imalat sektöründe 1 puan, imalat dışı sektörlerde 3 puan artacak. İşverenlerin prim maliyeti artacak. İstihdam teşviklerinin önemi gelecek yıldan itibaren daha da artacak.
 

3
prim teşviki

Devlet, genç ve kadın işsizliğini azaltmak acıyla bu kişileri istihdam eden işverene prim teşviki sağlıyor. Genç, kadın ve mesleki yeterlik sahibi kişileri istihdam eden özel sektör işletmelerinde asgari ücret ile asgari ücretin 9 katı arasında değişen prime esas kazancı üzerinden kesilen işveren primi alınmıyor. Bu da 2026 yılında işçi başına aylık 7.184,03 TL ile 64.656,27 TL arasında aylık prim anlamına geliyor.
 

4
sigortalı çalışan sayısı

PRİM ŞARTLARI NELER?

Prim teşvikinden yararlanabilmek için işçinin son 6 aydır işsiz olması, istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak işe alınması ve özel sektör işvereni olmak gerekiyor.
 

5
TEŞVİK SÜRESİ

54 AYA VARAN TEŞVİK

Teşvik süresi işçinin yaşına, cinsiyetine, mesleki yeterlik belgesi durumuna göre değişiyor. Yaşı 29’dan büyük İŞKUR’a kayıtlı erkekler için 6 ay olarak uygulanıyor.
 

6
Prim teşviki

Prim teşviki 18 yaş ve üzeri kadın ile 18-29 yaş arası genç erkeklerin istihdamında 24 aydan başlıyor. Bu kişiler İŞKUR’a kayıtlı işsiz ise süre 30 aya çıkıyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup mesleki ve teknik okul ya da İŞKUR kursunu bitirenler için 42 ay işveren teşviki sağlanıyor. Genç veya kadın işçinin mesleki yeterlik belgesi var ve İŞKUR’a kayıtlı işçi ise 54 ay süreyle işveren prim teşviki uygulanıyor. İŞKUR’a kayıtlı işsiz değilse 48 ay süreyle teşvik sağlanıyor.
 

7
PRİM AVANTAJI

PRİM AVANTAJI EN AZ 387,937 TL

İşveren, yaşı 18-29 arasındaki erkek veya 18 yaş ve üzerindeki kadın işçiyi işe alırsa, işçinin mesleki yeterlik belgesi varsa ve İŞKUR’a kayıtlı işsiz ise bu işçi için 54 ay süreyle sadece işçinin payına düşen primi ödüyor, kendi payına düşen primi ödemiyor. 2026 yılında brüt asgari ücret 33.030 TL’ye çıkacak. 2026 yılı asgari ücreti üzerinden çalıştırılan bir işçi için işverenin 54 aydaki toplam prim avantajı en az 387.937 TL olacak. İşçinin ücreti asgari ücretin iki katı ise işverenin elde edeceği avantaj 775 bin liraya ulaşacak.
 

8
istihdam edilme

BELGEDEKİ MESLEKTE İSTİHDAM EDİLME ŞARTI ARANIYOR

Mesleki eğitim belgesi olanlar için sağlanan ilave prim teşvikinin uygulanabilmesi için işçinin belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları veya çalışıyor olmaları gerekiyor.

506 Sayılı Kanunun geçici 20. maddesindeki özel banka ve sigorta şirketi sandıklarına tabi çalışanlar için de prim teşvikinden yararlanmak mümkündür.
 

9
EMEKLİ İŞÇİ

EMEKLİ İŞÇİ İÇİN DESTEK OLACAK MI?

İşverenin ilave istihdam teşvikinden yararlanabilmesi için işe aldığı işçilerin Sosyal Güvenlik Kurumundan veya banka sandıklarından emekli aylığı almaması gerekiyor. Ancak işçinin dul veya yetim aylığı ya da geçici iş göremezlik geliri alması prim teşvikinden yararlanmaya engel teşkil etmiyor.
 

10
işçi sayısı

İŞÇİ SAYISINA DİKKAT!

İlave istihdam teşvikinden yararlanabilmek için işçinin işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde çalışan ortalama işçi sayısına ilaveten istihdam edilmesi gerekiyor. İşletmede son 6 aylık dönemde aylık bazda çalışan sayısı 5 kişi ise istihdam teşviki sağlanabilmesi için işçinin 6. kişi olarak işe alınması ve işletmedeki ortalama işçi sayısının 6’nın altına düşmemesi gerekir.
 

11
istihdam desteği

KİMLER KAPSAM DIŞINDA OLACAK?

İlave istihdam teşvikinden çalışma izni bulunan yabancı işçileri istihdam eden işverenler de yararlanır. Ancak, yabancı işçiler işsiz sayılmadıklarından İŞKUR’a kayıtlı işsizler için sağlanan ilave 6 aylık süre teşvikinden yararlanılamaz.
 

