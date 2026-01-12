Kim Milyoner Olmak İster'e katılan "Pala Dayı" geceye damga vurdu!

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Dadak köyünde yaşayan İsmail Dadak, dün akşam yayınlanan Kim milyoner Olmak ister yarışma programıyla dikkatleri üzerine çekti.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASINDA PALA

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster programının dün akşam yayınlanan bölümüne sosyal medyada "Pala Dayı ve gardaşları" adıyla ünlenen İsmail Dadak katıldı. Hayat hikayesini anlatan İsmail Dadak, enerjisi ve verdiği mesajlarla dikkat çekti.

PALA DAYI VE GARDAŞLARI KİMDİR?

Altı kardeşin en büyüğü olduğunu belirten Dadak, babasını 1997 yılında genç yaşta kaybettiklerini, o günden sonra kardeşlerine hem ağabeylik hem de babalık yaptığını söyledi. Ailesine ve yeğenlerine olan bağlılığını dile getiren Dadak, Anadolu’daki dayanışma kültürünü yaşatmaya çalıştığını vurguladı.