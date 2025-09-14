Grok'tan sonra Perplexity yapay zeka botunun X hesabı da erişime engellendi

Perplexity AI tarafından geliştirilen "Ask Perplexity" adlı X hesabı, Türkiye'de erişime engellendi. İfade Özgürlüğü Derneği'nin 11 Eylül 2025 tarihli duyurusuna göre, karar 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındı.

GROK DA AYNI GEREKÇEYLE ENGELLENMİŞTİ

Grok yapay zeka sohbet botunun X hesabı da benzer bir gerekçeyle erişime engellenmişti. İfade Özgürlüğü Derneği, Ask Perplexity hesabının henüz X Türkiye tarafından görünmez kılınmadığını belirtti.

PERPLEXITY NEDİR?

Perplexity AI, kullanıcıların doğal dildeki sorularına hızlı, doğru ve güvenilir cevaplar sunmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir arama motoru olarak faaliyet gösteriyor. Geleneksel arama motorlarının sunduğu bağlantı listeleri yerine, Perplexity doğrudan özetlenmiş ve kaynaklarıyla desteklenmiş bilgiler sağlıyor.

"Ask Perplexity" hesabı, X kullanıcılarının sorularını sohbet botuna doğrudan X platformu üzerinden sormasını sağlıyor. Öte yandan Perplexity'nin kendi uygulaması için herhangi bir erişim engeli kararı olmadığını da belirtmekte fayda var.