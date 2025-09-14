Menü Kapat
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Grok'tan sonra Perplexity yapay zeka botunun X hesabı da erişime engellendi

Türkiye’de yapay zeka destekli sohbet botu Ask Perplexity’nin X hesabı, 'millî güvenlik ve kamu düzeni' gerekçesiyle erişime engellendi.

Grok'tan sonra Perplexity yapay zeka botunun X hesabı da erişime engellendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
14.09.2025
saat ikonu 17:15
|
GÜNCELLEME:
14.09.2025
saat ikonu 17:15

Perplexity AI tarafından geliştirilen "Ask Perplexity" adlı X hesabı, 'de erişime engellendi. Derneği'nin 11 Eylül 2025 tarihli duyurusuna göre, karar 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi uyarınca "millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle alındı.

GROK DA AYNI GEREKÇEYLE ENGELLENMİŞTİ

Grok sohbet botunun X hesabı da benzer bir gerekçeyle erişime engellenmişti. İfade Özgürlüğü Derneği, Ask Perplexity hesabının henüz X Türkiye tarafından görünmez kılınmadığını belirtti.

Grok'tan sonra Perplexity yapay zeka botunun X hesabı da erişime engellendi

PERPLEXITY NEDİR?

Perplexity AI, kullanıcıların doğal dildeki sorularına hızlı, doğru ve güvenilir cevaplar sunmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir arama motoru olarak faaliyet gösteriyor. Geleneksel arama motorlarının sunduğu bağlantı listeleri yerine, Perplexity doğrudan özetlenmiş ve kaynaklarıyla desteklenmiş bilgiler sağlıyor.

Grok'tan sonra Perplexity yapay zeka botunun X hesabı da erişime engellendi

"Ask Perplexity" hesabı, X kullanıcılarının sorularını sohbet botuna doğrudan X platformu üzerinden sormasını sağlıyor. Öte yandan Perplexity'nin kendi uygulaması için herhangi bir kararı olmadığını da belirtmekte fayda var.

ETİKETLER
#Türkiye
#yapay zeka
#erişim engeli
#ifade özgürlüğü
#5651 Kanun
#Perplexity
#Teknoloji
