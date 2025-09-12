Grok, Türkiye’den erişime engellendi

Grok’un zaman zaman agresif ve alaycı yanıtları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu dil, kimi kullanıcılar için eğlenceli bulunurken, kimileri tarafından ise tepkiyle karşılanıyordu.

MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ GEREKÇESİ

İfade Özgürlüğü Derneği’nin açıklamasına göre, erişim engeli 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındı. Karar, internet servis sağlayıcılarına ve X platformuna iletildi.

KULLANICILAR GROK’UN YANITLARINI GÖREMEYECEK

Karara göre Grok’un X hesabı Türkiye’deki kullanıcılara gizlenecek. Yani kullanıcılar Grok’a soru sorsa bile, aldığı yanıtı göremeyecek. Ancak Grok yapay zekâsına erişim sağlayan mobil uygulamaya yönelik henüz herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.



