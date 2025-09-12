Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Grok, Türkiye’den erişime engellendi

X’in yapay zekâsı Grok, verdiği sert ve eleştirel cevaplarla bir süredir tartışmaların odağındaydı. Sonunda mahkeme kararıyla Grok’un X hesabına Türkiye’den erişim engeli getirildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Grok, Türkiye’den erişime engellendi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 10:20

’un zaman zaman agresif ve alaycı yanıtları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Bu dil, kimi kullanıcılar için eğlenceli bulunurken, kimileri tarafından ise tepkiyle karşılanıyordu.

Grok, Türkiye’den erişime engellendi

MİLLİ GÜVENLİK VE KAMU DÜZENİ GEREKÇESİ

Derneği’nin açıklamasına göre, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında “milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle alındı. Karar, internet servis sağlayıcılarına ve X platformuna iletildi.

KULLANICILAR GROK’UN YANITLARINI GÖREMEYECEK

Karara göre Grok’un X hesabı Türkiye’deki kullanıcılara gizlenecek. Yani kullanıcılar Grok’a soru sorsa bile, aldığı yanıtı göremeyecek. Ancak Grok yapay zekâsına erişim sağlayan mobil uygulamaya yönelik henüz herhangi bir kısıtlama getirilmiş değil.

Grok, Türkiye’den erişime engellendi


İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Grok'ta büyük skandal! Konuşmalar internete sızdı
ETİKETLER
#yapay zeka
#erişim engeli
#ifade özgürlüğü
#grok
#X Æ A-12
#5651 Sayılı Kanun
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.