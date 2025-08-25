Menü Kapat
TGRT Haber
Teknoloji
Avatar
Editor
 Merve Yaz

Grok'ta büyük skandal! Konuşmalar internete sızdı

ABD’li milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu X (eski Twitter) platformunun yapay zeka sohbet robotu Grok’la sohbetler internete sızdı. Sohbetlerde şifreler, sağlık bilgileri, ilişki sorunları ve hatta uyuşturucu ya da şiddet içerikli konuşmaların bulunduğu belirtildi.

KAYNAK:
Forbes
|
GİRİŞ:
25.08.2025
11:14
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
11:14

X’in ile kullanıcılar arasındaki 370 bini aşkın sohbet tarafından erişime açıldı.Kullanıcıların bir kerelik bağlantılar üzerinden paylaştığı oturumlar, arama sonuçlarında göründü.

Sohbetlerde şifreler, sağlık bilgileri, ilişki sorunları ve hatta uyuşturucu ya da şiddet içerikli konuşmaların bulunduğu belirtildi. Grok, paylaşımların anonimleştirildiğini savunsa da, oturumlarda kişisel bilgilerin çoğunlukla kimlik belirlemeye yetecek ayrıntılar içerdiği tespit edildi.

BAĞLANTILAR KONTROLSÜZ ŞEKİLDE AÇIK KALDI

Uzmanlar, yapay zeka sohbetlerinin güvenli bir “günlük” ya da rol yapma alanı olmadığını, kişisel verilerin kolayca açığa çıkabileceğini vurguluyor.

Grok’un sohbet paylaşım sistemi, ne erişim kısıtlamaları ne de süre sınırı içeriyor.

Bir kez çevrimiçi yayımlanan konuşmalar, manuel olarak kaldırılmadıkça arama motorlarında kalıyor. Bu durum, platforma duyulan güveni ciddi şekilde zedeledi.

KULLANICILAR NE YAPABİLİR?


Teknoloji sitelerine göre kullanıcıların alabileceği önlemler şöyle sıralandı:

Sohbetlerinizi paylaşma butonunu kullanmayın.

Daha önce paylaştığınız bağlantıları Google’ın içerik kaldırma aracı üzerinden silme talebinde bulunun.

X platformundaki ayarlarını gözden geçirerek verilerinizin yapay zekâ eğitiminde kullanılmasını sınırlayın.

Grok, bu tür bir kriz yaşayan ilk yapay zeka platformu değil.

Daha önce ChatGPT sohbetleri ve Meta’nın bot konuşmaları da internete sızmıştı. Avrupa’da ise şirketlerin yaklaşık yüzde 25’i, yanlış bilgi ve gizlilik endişeleri nedeniyle Grok’u yasakladı.

Uzmanlara göre, teknoloji şirketleri ürünlerini hızla piyasaya sürüyor ancak kullanıcı gizliliğini yeterince sağlamadan harekete geçiyor.

Bu tür ihlaller, yapay zeka teknolojisine olan güveni sarsıyor.

ETİKETLER
#google
#gizlilik
#yapay zeka
#güvenlik
#kişisel veriler
#grok
#sohbet robotu
#Teknoloji
