24°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Akıllı telefon satışlarında sürpriz: Android modelleri Apple'ı geride bıraktı

2025’in ikinci çeyreğinde en çok satan akıllı telefon modelleri belli oldu. Apple'ın iPhone 16 serisi liderlik koltuğuna otursa da düşük bütçeli 16e modeli Android cihazlara yenildi.

Akıllı telefon satışlarında sürpriz: Android modelleri Apple'ı geride bıraktı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 13:54

Counterpoint Research’ün 2025 ikinci çeyrek raporuna göre, akıllı telefon satışlarında ve yine ön sıraları paylaştı. serisi, satış rakamlarıyla listenin ilk üç sırasını oluşturdu; iPhone 16 liderliği alırken, iPhone 16 Pro Max ikinci, iPhone 16 Pro ise üçüncü sırada yer aldı. Plus modeliyse listenin dışında kaldı.

IPHONE 16E MODELİ İLK 10'A BİLE GİREMEDİ

tarafında en çok tercih edilen model, dördüncü sıradaki Samsung Galaxy A16 5G oldu. Galaxy A1x serisi, daha önce de en çok satan Android telefonlar arasında yer almıştı.

Akıllı telefon satışlarında sürpriz: Android modelleri Apple'ı geride bıraktı

Beşinci sırada ise Galaxy A06 4G bulunuyor. İlginç bir gelişme olarak, Galaxy A16 5G ve A06 4G, Apple’ın uygun fiyatlı modeli iPhone 16e’yi altıncı sıraya itti.

Fiyat farkı satış performansında belirleyici etken olarak öne çıkıyor. Yurt dışında iPhone 16e 599 dolardan satışa sunulurken, Galaxy A16 5G 200 dolar, A06 4G ise yaklaşık 110 dolar seviyesinde tutuluyor. Tablo, Apple’ın en yeni modellerinin geleneksel üstünlüğünü bir ölçüde kırıyor ve uygun fiyatlı Android modellerin pazardaki etkisini gösteriyor.

