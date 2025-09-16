Meta kendi akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı: El ile kontrol edilebilecek

Meta, yaklaşan Connect etkinliğinde tanıtılacak yeni akıllı gözlüklerini ve bileklik destekli kontrol teknolojisini gösteren bir videoyu kısa süreliğine yayınladıktan sonra kaldırdı. UploadVR tarafından paylaşılan görüntüler, şirketin iki büyük cihazının sızdırıldığını ortaya koyuyor: Ray-Ban markalı ekranlı akıllı gözlük ve burnunda kamera bulunan Oakley “Sphaera” modeli.

AKILLI GÖZLÜK, META AI YAPAY ZEKA DESTEĞİNE SAHİP

Ray-Ban iş birliği ile geliştirilen akıllı gözlükte ekran, sağ camın içine entegre edilmiş durumda. Videoda, cihazın Meta AI ile etkileşim, harita görüntüleme, tabela çevirme ve bileklik ile el hareketleri kullanılarak mesaj yazma gibi özellikleri gösteriliyor.

Daha önce CNBC, "Hypernova" kod adlı ekranlı Meta gözlüklerinin bilekliğinde, el hareketlerinden gelen sinyaller ile cihazı kontrol etmeye yardımcı olmak için deri yüzeyinden elektromiyografi (sEMG) teknolojisinin kullanılacağını bildirmişti; klip muhtemelen bu teknolojiyi uygulamada gösteriyor.

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, çarşamba günü düzenlenecek Connect açılış konuşmasında gözlükleri resmi olarak tanıtacak. Ürün, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka destekli etkileşim konusunda şirketin bir sonraki adımı olarak değerlendiriliyor.