Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Meta kendi akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı: El ile kontrol edilebilecek

Meta, Ray-Ban iş birliği ile geliştirilen ekranlı akıllı gözlükleri ve Oakley “Sphaera” modelindeki bileklik destekli kontrol teknolojisini "yanlışlıkla" sızdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 12:01

Meta, yaklaşan Connect etkinliğinde tanıtılacak yeni akıllı gözlüklerini ve bileklik destekli kontrol teknolojisini gösteren bir videoyu kısa süreliğine yayınladıktan sonra kaldırdı. UploadVR tarafından paylaşılan görüntüler, şirketin iki büyük cihazının sızdırıldığını ortaya koyuyor: Ray-Ban markalı ekranlı akıllı gözlük ve burnunda kamera bulunan Oakley “Sphaera” modeli.

AKILLI GÖZLÜK, META AI YAPAY ZEKA DESTEĞİNE SAHİP

Ray-Ban iş birliği ile geliştirilen akıllı gözlükte ekran, sağ camın içine entegre edilmiş durumda. Videoda, cihazın AI ile etkileşim, harita görüntüleme, tabela çevirme ve bileklik ile el hareketleri kullanılarak mesaj yazma gibi özellikleri gösteriliyor.

Meta kendi akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı: El ile kontrol edilebilecek

Daha önce CNBC, "Hypernova" kod adlı ekranlı Meta gözlüklerinin bilekliğinde, el hareketlerinden gelen sinyaller ile cihazı kontrol etmeye yardımcı olmak için deri yüzeyinden elektromiyografi (sEMG) teknolojisinin kullanılacağını bildirmişti; klip muhtemelen bu teknolojiyi uygulamada gösteriyor.

Meta kendi akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı: El ile kontrol edilebilecek

Meta CEO’su Mark Zuckerberg, çarşamba günü düzenlenecek Connect açılış konuşmasında gözlükleri resmi olarak tanıtacak. Ürün, ve destekli etkileşim konusunda şirketin bir sonraki adımı olarak değerlendiriliyor.

Meta kendi akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı: El ile kontrol edilebilecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye, biyometanla sanayide karbon salımını azaltabilir
Meta yapay zeka için rakipleri Google ve OpenAI ile ortaklık kuruyor
ETİKETLER
#yapay zeka
#meta
#artırılmış gerçeklik
#Ray-ban
#Akıllı Gözlük
#Oakley
#Sphaera
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.