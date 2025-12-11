Eve yapılan baskında adeta cephanelik çıktı, polise saldırdılar

Kategoriler
Bursa’da Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi'nde bir olay meydana geldi. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan izinlerin ardından adrese yapılan baskında 3 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve yaklaşık 600 mermi ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Ev araması sırasında gözaltındaki şüphelilerin yakınları polis ekiplerine saldırınca bölgeye takviye ekip sevk edildi. Güvenliğin sağlanmasının ardından arama işlemleri sorunsuz şekilde tamamlandı.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini bildirdi.