Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Asensio, Alvarez, Semedo Brann Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün Brann - Fenerbahçe maçı oynanacak. Sarı-lacivertliler için tur atlama yolunda kritik öneme sahip olan karşılaşmada Asensio, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giymeyecek. Taraftarlar tarafından Asensio, Edson Alvarez, Semedo Brann - Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco karşılaşma öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında Asensio'nun ne zaman geri döneceğini duyurdu.

Asensio, Alvarez, Semedo Brann Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:00

'nde heyecan 6. haftayla birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz bugün Norveç ekibi Brann ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa tur atlama şansını büyük oranda artıracak. Fenerbahçe için kritik öneme sahip olan karşılaşmada Asensio, Edson Alvarez ve Semedo forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından Asensio, Edson Alvarez, Semedo neden yok, oynamıyor merak ediliyor.

Asensio, Alvarez, Semedo Brann Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

ASENSİO BRANN - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco tarafından açıklanan bilgilere göre Marco Asensio kas problemi nedeniyle Brann - Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı. Yıldız futbolcunun Süper Lig'in 16. haftası kapsamında 15 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Konyaspor maçında ise forma giymesi bekleniyor.

Tedesco basın toplantısında "Marco Asensio da kas problemi nedeniyle bu maçın kadrosunda olmayacak umarım Konyaspor maçında bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Asensio, Alvarez, Semedo Brann Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

EDSON ALVAREZ BRANN - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Tedesco basın toplantısında Edson Alvarez'in de sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Edson Alvarez'in bileğinde ağrı olduğu için Brann - Fenerbahçe maçında oynamadığını belirtti.

Asensio, Alvarez, Semedo Brann Fenerbahçe maçında neden yok, oynamıyor? Tedesco açıklama yaptı

SEMEDO BRANN - FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 15. haftası kapsamında oynadığı Başakşehir maçında Nelson Semedo sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Semedo geçirdiği nedeniyle Brann - Fenerbahçe maçında oynamayacak.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada "Futbol A Takımımızın oyuncuların Nelson Semedo'nun dün oynanan RAMS Başakşehir maçında yşaadığı sakatlık sonrası Medicana Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmişti. Yapılan değerlendirmeler neticesinde sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyucumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

ETİKETLER
#uefa avrupa ligi
#sakatlık
#Fenerbahçe
#Brann
#Asensio
#Edson Alvarez
#Semedo
#Aktüel
