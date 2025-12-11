Menü Kapat
10°
 Ümit Buget

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı. İşsizlik maaşına başvuranların sayısı geçen hafta 44 bin kişi yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
11.12.2025
11.12.2025
'de ilk kez başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada 236 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 44 bin kişi artarak 236 bine çıktı.

Böylelikle işsizlik maaşı başvurularında üst üste dört haftalık düşüş sona ererken, eylül ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 220 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 191 binden 192 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 2 bin artarak 216 bin 750'ye ulaştı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 29 Kasım ile biten haftada 99 bin azalışla 1 milyon 838 bin oldu ve nisan ayından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

#Ekonomi
#abd
#işsizlik
#işsizlik maaşı
#Işsizlik Verileri
#Ekonomi
