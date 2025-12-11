213 bin TL’ye ödüllü akıllı tuvalet!

Vovo, tam anlamıyla “akıllı” sayılabilecek yeni klozetini tanıttı. Fiyatı 5000 dolar olan Vovo Neo, yalnızca kapağını otomatik açıp kapatan ya da sifonu kendi çeken bir model değil; kişinin sağlık durumunu izleyen sensörlere kadar uzanan oldukça iddialı bir teknoloji barındırıyor. CES 2026 İnovasyon Ödülü’nü alması da boşuna değil doğrusu.

SAĞLIK TAKİBİ YAPABİLEN TUVALET

Neo’nun en dikkat çeken özelliği, idrar analiz sensörü. Tam bir laboratuvar testi yerine geçmiyor elbette; ancak idrardaki basit değişiklikleri anında algılayıp dijital ekrana yansıtıyor. Böylece kullanıcı kendi sağlık durumundaki küçük oynamaları bile fark edebiliyor. Açıkçası “klozete bakarak sağlık kontrolü yapmak” kulağa tuhaf gelse de günlük hayat için oldukça pratik bir yenilik gibi.

KULLANILMADIĞINDA UYARI GÖNDERİYOR

İşin bir de bakım tarafı var. Cihaz, günlük kullanım sıklığını takip ediyor. Kullanıcı 8 saatten uzun süre tuvalete uğramazsa yakınlarına bildirim gidecek şekilde ayarlanabiliyor. Şirket, özellikle yaşlılar, böbrek hastaları ya da diyabet gibi takip gerektiren rahatsızlıkları olanlar için bu özelliğin hayat kurtarıcı olabileceğini söylüyor. Yani bir nevi “sessiz alarm sistemi” gibi çalışıyor. Neo, “dünyanın en akıllı tuvaleti” iddiasını yalnızca sağlık takibiyle değil, konfor detaylarıyla da destekliyor. Otomatik açılıp kapanan kapak, ısıtmalı oturma alanı, kendi kendini temizleyen taharet musluğu, sıcak hava kurutucusu… liste uzun. Bir de tuvalete oturulan süreyi analiz edip her sifonda ne kadar su kullanılacağını ayarlayan bir sistem var ki su tasarrufu konusunda oldukça etkileyici. Kötü kokuyu daha oluşmadan engelleyen hava temizleyici de cabası.

CES 2026’DA ÖDÜLLE SAHNEYE ÇIKTI

Sağlık, otomasyon ve aile bakımını aynı cihazda birleştirmesi nedeniyle CES 2026’da inovasyon ödülüne layık görülen Vovo Neo, evde en az dijitalleşen alan olan banyoyu bile bir teknoloji üssüne dönüştürmeye aday. Eğer bu trend devam ederse, banyoların gelecekte evin en “akıllı” bölümü haline gelmesi işten bile değil.