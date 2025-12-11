2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl yapılır son gün ne zaman?

2026 hac sezonuna yönelik kesin kayıt sürecinde boşta kalan kontenjanlar için ilave başvuru dönemi başladı.

Noter huzurunda yapılan kura sonucunda kayıt hakkı kazanan ancak işlemleri tamamlamayan adaylardan oluşan kontenjanlar yeniden müracaata açıldı.

HAC BOŞ KONTENJAN BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 haccı kesin kayıt döneminde boşta kalan kontenjanlar için 18 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet platformunda yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı alan hacı adaylarından boşta kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

Kayıt hakkı elde eden hacı adayları işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 çağrı merkezinden öğrenilebilecek.