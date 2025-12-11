Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl yapılır son gün ne zaman?

Hac boş kalan kontenjanlara başvuru tarihleri ilan edildi. 2026 hac kayıtları için boşta kalan kontenjanlara müracaat süreci başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna göre, kesin kayıt döneminin ardından hacı adaylarına ek kayıt imkânı sağlandı.

2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl yapılır son gün ne zaman?
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:11
11.12.2025
2026 sezonuna yönelik kesin kayıt sürecinde boşta kalan kontenjanlar için ilave başvuru dönemi başladı.

Noter huzurunda yapılan kura sonucunda kayıt hakkı kazanan ancak işlemleri tamamlamayan adaylardan oluşan kontenjanlar yeniden müracaata açıldı.

2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl yapılır son gün ne zaman?

HAC BOŞ KONTENJAN BAŞVURU NE ZAMAN?

2026 haccı kesin kayıt döneminde boşta kalan kontenjanlar için 18 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet platformunda yer alan bilgiye göre, noter huzurunda gerçekleştirilen hac kurası sonucunda kesin kayıt hakkı alan hacı adaylarından boşta kalan kontenjanlar için 11-18 Aralık arasında ek kayıt süresi tanındı.

2026 Hac boş kalan kontenjanlara başvuru nasıl yapılır son gün ne zaman?

Kayıt hakkı elde eden hacı adayları işlemlerini üzerinden gerçekleştirebilecek.

Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgi, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 çağrı merkezinden öğrenilebilecek.

ETİKETLER
#e-devlet
#hac
#Hac Başvurusu
#2026 Hac
#Boş Kontenjan
#Aktüel
