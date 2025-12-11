Menü Kapat
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Çelik devi üretimi durduruyor: 1200 çalışan işsiz kalacak

Almanya merkezli Thyssenkrupp’un çelik birimi, rüzgâr türbinleri ve enerji şebekelerinde kullanılan elektrik çeliği üretimini Avrupa’da geçici olarak durdurma kararı aldı.

Çelik devi üretimi durduruyor: 1200 çalışan işsiz kalacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 17:24

Çinli üreticiler elindeki fazla kapasiteyi kullanarak ürünleri Avrupa’daki yerli firmalardan yaklaşık yüzde 25 daha ucuza satıyor. Bu da kıtanın en büyük ikinci çelik üreticisi konumundaki Thyssenkrupp Steel Europe’u (TKSE) oldukça zorluyor.

1200 KİŞİLİK EK İŞTEN ÇIKARMA MASADA

Thyssenkrupp, uzun süredir küçülme programı yürütüyor. Çalışan sayısını yüzde 40 azaltan şirket, şimdi de 1200 kişinin daha işten çıkarılabileceğini duyurdu. Bu gerçekleşirse toplam istihdamdaki daralma yüzde 45’e ulaşmış olacak. Açıkçası bu karar, hem şirket içinde hem de sektörde ciddi bir tedirginlik yaratmış durumda.

AVRUPA’DAKİ TESİSLER YIL SONUNA KADAR KAPANIYOR

Şirket, Almanya ve Fransa’daki elektrik çeliği tesislerini aralık ayının ortasından yıl sonuna kadar tamamen kapatacağını açıkladı. Fransa’nın Isbergues kentindeki tesis ise ocak ayından itibaren en az dört ay boyunca yarı kapasiteyle çalışacak. Yani operasyonlar önemli ölçüde yavaşlıyor.

ELEKTRİK ÇELİĞİ İTHALATI ÜÇE KATLANDI

Eurostat verilerine göre taneleri yönlendirilmiş elektrik çeliği (GOES) ithalatı son üç yılda neredeyse üç kat arttı. Üstelik bu çeliğin türü, AB’nin gümrük vergisi uygulamayı planladığı kategoriler arasında da yer almıyor. Bu durum, Avrupa’daki üreticilerin gücünü daha da zayıflatıyor.

TKSE Genel Müdürü Marie Jaroni, elektrik çeliğinin enerji altyapısı ve enerji dönüşümü açısından kritik olduğunu hatırlatırken, “Avrupa’da üretimi sürdürmek için kararlıyız” diyor. Jaroni’ye göre asıl mesele, adil rekabeti sağlayacak etkili piyasa koruma önlemlerinin devreye alınması.

AVRUPA’DA ÜRETİCİ SAYISI İKİYE DÜŞTÜ

GOES üretimi artık Avrupa’da yalnızca iki şirket tarafından yapılıyor: Polonyalı Stalprodukt ve Thyssenkrupp. Buna karşılık Çinli Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel Avrupa’ya en çok ihracat yapan üreticiler arasında yer alıyor. Yani kıtadaki rekabet dengesi hızla Asyalı üreticiler lehine kaymış durumda.

ETİKETLER
#rekabet
#Avrupa Ekonomisi
#Çelik Üretimi
#Thyssenkrupp
#Çin Ihracatı
#Tarımda Kullanılacak Malzemeler
#Yerel Üretim
#Ekonomi
