İstanbul’da 11 Aralık’a dikkat! BEDAŞ duyurdu: 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek

İstanbul’da 11 Aralık günü tam 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın resmi internet sayfasında yapılan paylaşıma göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar enerji akışı sağlanmayacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…
11 Aralık Perşembe günü İstanbul’un Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Planlı kesintiler genellikle sabah saat 09.00 sularında başlarken, bazı bölgelerde çalışmalar akşam saat 17.00’ye kadar devam edecek.
Vatandaşların kesintilerden olumsuz bir şekilde etkilenmemesi adına Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) resmi internet sitesi üzerinden planlı elektrik kesintileri listesini kamuoyu ile paylaştı. Bununla birlikte kurumun mobil uygulaması ve 186 numaralı telefon hattı da elektrik kesintisi sorgulaması için halkın hizmetine sunuldu. İşte 11 Aralık 2025 İstanbul elektrik kesintileri listesinin detayları…