İstanbul’da 11 Aralık’a dikkat! BEDAŞ duyurdu: 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak, akşam saatlerine kadar enerji verilmeyecek

İstanbul’da 11 Aralık günü tam 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. BEDAŞ’ın resmi internet sayfasında yapılan paylaşıma göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında gerçekleşecek planlı elektrik kesintileri nedeniyle bazı bölgelerde akşam saatlerine kadar enerji akışı sağlanmayacak. Peki, İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek? İşte 11 Aralık İstanbul elektrik kesintilerine dair tüm ayrıntılar…