Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı

Türkiye’de engelli bireylerin emeklilik süreçlerinde uzun yıllardır uygulanan “vergi indi­rimiyle engelli emekliliği” dö­nemi 14 Ocak 2025 itibarıyla ta­mamen sona erdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun,5 Ocak 2025 tarihli 7538 sayılı Kanun ile bir­likte sistem köklü biçimde de­ğişti ve engellilik statüsü yerine artık “çalışma gücü kaybı oranı” esas alınarak emekliliğin mümkün hale geldiğini belirtti.

Yani vergi indirimiyle engelli emekliliği tamamen sona erdi. 15 Ocak 2025 öncesin­de başvuru yapanlar es­ki sistemden yararlanacak fakat artık 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka­nunu’na dayalı “engelli vergi in­dirimi belgesi” artık emeklilikte kullanılmayacak.

ALT SINIRA KORUMA GELDİ

Artık emeklilik için %40–59 arası çalışma gücü kaybı arandığını ifade eden Erdursun, ayrıca aylık bağlama oranın­da alt sınır koruması getirildiğini söyledi.

"Yeni düzenlemeyle:

-5400 gün üzerinden bağla­nan aylıklar için ABO en az %30,

-2000–2008 dönemi için he­saplanan kısmi aylıkta ABO en az %60 olacak"

Ayrıca engel oranı %40 altına dü­şerse aylık kesilebilecek. SGK'nın tüm uygulamayı tek ça­tı altında topladığını belirten Erdursun, "2018–2019–2020 genelgele­ri ile 2020 tarihli özel yazı artık geçersiz" dedi. Erdursun, "Kişinin hastalığı değil, hastalı­ğın onun çalışma gücünü ne ka­dar azalttığı ölçülüyor.

Bu nedenle her hastalık otoma­tik olarak “emeklilik nedeni” de­ğildir; ancak EK-1 Hastalık Liste­sinde yer alan ciddi rahatsızlık­lar genellikle %40 ve üzeri rapor alma potansiyeline sahiptir" diyerek özetledi.

Engelli emekliliği döneminin kapanmasıyla birlikte Türkiye, sosyal güvenlik tarihinde yeni bir çerçeveye geçtiğini belirten Erdursun, bu çerçevede:"Hastalığın adı değil, günlük hayata ve çalışma kapasitesine etkisi ölçülüyor. Raporlar standart hale geti­rildi. Prim – süre – oran ilişkisi ye­niden düzenlendi. Aylık bağlama formülleri iyi­leştirildi. Hak kayıplarını önlemek için geçiş hükümleri oluşturuldu"