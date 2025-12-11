Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı

Sosyal güvenlik sisteminde milyonlarca engelli çalışanı doğrudan ilgilendiren devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, yeni değişiklik hakkında tüm kritik detayları açıkladı ve emeklilik bekleyenleri uyardı.

Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 09:42

Türkiye’de engelli bireylerin emeklilik süreçlerinde uzun yıllardır uygulanan “vergi indi­rimiyle engelli emekliliği” dö­nemi 14 Ocak 2025 itibarıyla ta­mamen sona erdi. Uzmanı Özgür Erdursun,5 Ocak 2025 tarihli 7538 sayılı Kanun ile bir­likte sistem köklü biçimde de­ğişti ve engellilik statüsü yerine artık “çalışma gücü kaybı oranı” esas alınarak emekliliğin mümkün hale geldiğini belirtti.

Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı

Yani vergi indirimiyle engelli emekliliği tamamen sona erdi. 15 Ocak 2025 öncesin­de başvuru yapanlar es­ki sistemden yararlanacak fakat artık 193 Sayılı Gelir Vergisi Ka­nunu’na dayalı “engelli vergi in­dirimi belgesi” artık emeklilikte kullanılmayacak.

ALT SINIRA KORUMA GELDİ

Artık emeklilik için %40–59 arası çalışma gücü kaybı arandığını ifade eden Erdursun, ayrıca aylık bağlama oranın­da alt sınır koruması getirildiğini söyledi.

"Yeni düzenlemeyle:

-5400 gün üzerinden bağla­nan aylıklar için ABO en az %30,

-2000–2008 dönemi için he­saplanan kısmi aylıkta ABO en az %60 olacak"

Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı

Ayrıca engel oranı %40 altına dü­şerse aylık kesilebilecek. SGK'nın tüm uygulamayı tek ça­tı altında topladığını belirten Erdursun, "2018–2019–2020 genelgele­ri ile 2020 tarihli özel yazı artık geçersiz" dedi. Erdursun, "Kişinin hastalığı değil, hastalı­ğın onun çalışma gücünü ne ka­dar azalttığı ölçülüyor.

Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı

Bu nedenle her hastalık otoma­tik olarak “emeklilik nedeni” de­ğildir; ancak EK-1 Hastalık Liste­sinde yer alan ciddi rahatsızlık­lar genellikle %40 ve üzeri rapor alma potansiyeline sahiptir" diyerek özetledi.

Vergi indirimiyle emeklilik tarih oldu! Özgür Erdursun uyardı: 15 Ocak'tan sonra başvuranlar yandı

Engelli emekliliği döneminin kapanmasıyla birlikte Türkiye, sosyal güvenlik tarihinde yeni bir çerçeveye geçtiğini belirten Erdursun, bu çerçevede:"Hastalığın adı değil, günlük hayata ve çalışma kapasitesine etkisi ölçülüyor. Raporlar standart hale geti­rildi. Prim – süre – oran ilişkisi ye­niden düzenlendi. Aylık bağlama formülleri iyi­leştirildi. Hak kayıplarını önlemek için geçiş hükümleri oluşturuldu"

