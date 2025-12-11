Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu? Telefon, bilgisayar gibi bütün cihazların etkilenmesi bekleniyor

Bilgisayar, oyun konsolu ve telefon gibi birçok teknoloji ürününde kullanılan RAM fiyatları son günlerde artmaya başladı. RAM satın almayı planlayan vatandaşlar tarafından RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Türkiye'de de RAM satan dünyaca ünlü marka artık son kullanıcıya ürün üretmeyecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu? Telefon, bilgisayar gibi bütün cihazların etkilenmesi bekleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.12.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
11.12.2025
saat ikonu 09:46

RAM piyasasında birkaç aydır yaşanan tedarik sıkıntısı son kullanıcıyı etkilemeye başladı. Tedarik konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı RAM fiyatları giderek artmaya başladı.

RAM almayı düşünen vatandaşlar tarafından RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu sorularının cevapları ise merak ediliyor.

RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu? Telefon, bilgisayar gibi bütün cihazların etkilenmesi bekleniyor

RAM FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ, UÇTU?

RAM fiyatları yatırımlarının DRAM talebinin artması nedeniyle yükseldi. Yapay zeka alanında yükselen RAM talebi nedeniyle artık dünyaca ünlü marka Micron son kullanıcıya ürün üretmeyi bıraktı. Bir diğer RAM devi Crucial ise operasyonlarını Şubat 2026 dönemine kadar devam ettireceğini, daha sonrasında ise bırakacağını açıkladı. Crucial artık RAM ve SSD üretimini "daha büyük ve hızlı büyüyen stratejik müşterilere" yani yapay zeka şirketlerine gerçekleştireceğini belirtti.

RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu? Telefon, bilgisayar gibi bütün cihazların etkilenmesi bekleniyor

Markaların aldıkları kararlardan dolayı son kullanıcı tarafında RAM ulaştırma konusunda problemler yaşanıyor. Tedarik sıkıntılarından dolayı da RAM fiyatları artmaya başladı.

ETİKETLER
#yapay zeka
#Ram Fiyatları
#Dram Talebi
#Tedarik Sıkıntısı
#Micron
#Crucial
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.