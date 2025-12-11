RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu? Telefon, bilgisayar gibi bütün cihazların etkilenmesi bekleniyor

RAM piyasasında birkaç aydır yaşanan tedarik sıkıntısı son kullanıcıyı etkilemeye başladı. Tedarik konusunda yaşanan sıkıntıdan dolayı RAM fiyatları giderek artmaya başladı.

RAM almayı düşünen vatandaşlar tarafından RAM fiyatları neden yükseldi, uçtu sorularının cevapları ise merak ediliyor.

RAM FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ, UÇTU?

RAM fiyatları yapay zeka yatırımlarının DRAM talebinin artması nedeniyle yükseldi. Yapay zeka alanında yükselen RAM talebi nedeniyle artık dünyaca ünlü marka Micron son kullanıcıya ürün üretmeyi bıraktı. Bir diğer RAM devi Crucial ise operasyonlarını Şubat 2026 dönemine kadar devam ettireceğini, daha sonrasında ise bırakacağını açıkladı. Crucial artık RAM ve SSD üretimini "daha büyük ve hızlı büyüyen stratejik müşterilere" yani yapay zeka şirketlerine gerçekleştireceğini belirtti.

Markaların aldıkları kararlardan dolayı son kullanıcı tarafında RAM ulaştırma konusunda problemler yaşanıyor. Tedarik sıkıntılarından dolayı da RAM fiyatları artmaya başladı.