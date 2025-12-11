TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi

Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde bekleyiş devam ediyor. İlk günden itibaren birçok kişinin başvuru yaptığı projede kuraların ne zaman çekileceği de belli oldu.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık aralığında alınacak. Buna göre vatandaşlar 19 Aralık tarihine kadar başvuru işlemlerine devam edebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu bildirdi.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başladı. Birçok kişinin başvuru yaptığı kampanyada kuraların çekileceği tarih de duyuruldu. TOKİ kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KATEGORİLERİ

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri 2+1 tipi (65m²)

Gazi (Kıbrıs, Kore) vatandaşlar 2+1 tipi (65m²)

En az %40 engelli vatandaşlar 2+1 tipi (65m²)

Emekli vatandaşlar: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)

3 ve daha fazla çocuklu aileler 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlar 1+1 tipi (55 m2)

Diğer alıcı adayları 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)