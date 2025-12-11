Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde bekleyiş devam ederken başvurular ne zaman bitecek araştırıldı. Milyonlarca kişinin başvurduğu 500 bin sosyal konut kampanyasında başvuru süreci 10 Kasım'da başlamıştı. Yayımlanan kılavuza göre başvurular 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. Milyonlarca vatandaş sosyal konut projesine başvuruda bulundu.

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi
Tüm Türkiye'nin gündeminde yer alan 500 bin projesinde bekleyiş devam ediyor. İlk günden itibaren birçok kişinin yaptığı projede kuraların ne zaman çekileceği de belli oldu.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ tarafından yapılacak olan sosyal konut projesinde başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık aralığında alınacak. Buna göre vatandaşlar 19 Aralık tarihine kadar başvuru işlemlerine devam edebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın 'ne ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu bildirdi.

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası başladı. Birçok kişinin başvuru yaptığı kampanyada kuraların çekileceği tarih de duyuruldu. TOKİ kuraları 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TOKİ başvuruları ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimi tarihi

TOKİ SOSYAL KONUT KATEGORİLERİ

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri 2+1 tipi (65m²)
Gazi (Kıbrıs, Kore) vatandaşlar 2+1 tipi (65m²)
En az %40 engelli vatandaşlar 2+1 tipi (65m²)
Emekli vatandaşlar: 1+1 tipi (55 m2) ve 2+1tipi (65m²)
3 ve daha fazla çocuklu aileler 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)
Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlar 1+1 tipi (55 m2)
Diğer alıcı adayları 2+1 tipi (65m²) ve 2+1 tipi (80m²)

#Aktüel
