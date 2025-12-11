Menü Kapat
Ekonomi
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

TCMB'nin bugün 14.00'da açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. Beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında
AA
11.12.2025
11.12.2025
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının () faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () 14.00'da açıklayacağı kararlarına çevrildi.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürmüş ve bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

TAHMİNLER 150 BAZ PUAN İNDİRİM YÖNÜNDE!

Yurt içinde TCMB'nin bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

