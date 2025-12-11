Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içinde bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 14.00'da açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Fed, dün, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti. Böylece banka, aralık toplantısıyla birlikte faiz indirim döngüsünü sürdürmüş ve bu yıl politika faizinde üçüncü kez gevşemeye gitmiş oldu.

TAHMİNLER 150 BAZ PUAN İNDİRİM YÖNÜNDE!

Yurt içinde TCMB'nin bugün açıklayacağı para politikası kararları yatırımcıların odağına yerleşti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, aralık ayında TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.