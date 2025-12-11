Beğeni için oğlunu vakumladı! Yetkililer harekete geçti

Rusya'da yaşayan 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Saparina, TikTok’ta paylaştığı görüntüler nedeniyle tepki topladı. Kadının, oğlunu plastik bir torbaya koyup elektrikli süpürgeyle vakumladığı anları videoya çekerek yayımladığı belirtildi.

"ANNE" DİYEREK BAĞIRDI

İçerideki havanın azalmasıyla zor anlar yaşayan çocuğun panikleyerek ‘Anne!’ diye bağırdığı duyuldu.

Görüntülerin yayılmasının ardından anne şaka olduğunu söylese de Rus yetkililer harekete geçti ve inceleme başlattı. Video ise daha sonra kaldırıldı.