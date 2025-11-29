Makyajsız kameralara yakalanan Pelin Akil, takipçilerinden beğeni topladı

Anıl Altan ile resmi olarak henüz boşanmadıkları iddia edilen Pelin Akil, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kendi çalışmaya verdiğini belirten Pelin Akil, makyajsız haliyle de beğeni topladı. Yoğun bir tempoda çalıştığını belirten oyuncu, hakkında çıkan aşk haberlerinin de doğru olmadığını belirtti.

MAKYAJSIZ PELİN AKİL'E BEĞENİ YAĞDI

Makyajsız kameralara yakalanan Pelin Akil yoğun bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şu anda inanılmaz bir heyecanım var. Yanımdaki menajerim ile tam bir koşturmacanın içindeyim Kaan Aslan'la birlikte sahne alacağız, caz söyleyeceğiz. Zaten şarkı söylemeyi çok seviyorum. Oyunculuk benim için apayrı bir heyecan. Setlerde olmayı da özledim. Bir kaç proje var, olacaksa güzel bir şey olsun istiyorum" dedi.

Makyajsız kameraların karşısına çıkan oyuncunun doğal haline ise yorum yağdı. Akil'e "Bence makyaj yapmasın", "Çok güzel makyajsız" gibi yorumlar yağdı.

PELİN AKİL'DEN AŞK ÇIKIŞI

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Pelin Akil, Siz sormayın ben söyleyeyim. Hayatımda kimse yok. Şu anda hayalim olan şarkı söylemeye odaklandım. Aşka ayıracak vaktim yok " dedi.