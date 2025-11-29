Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Makyajsız kameralara yakalanan Pelin Akil, takipçilerinden beğeni topladı

Anıl Altan ile boşanma süreciyle magazin gündeminden düşmeyen Pelin Akil, dün Nişantaşı'nda görüntülendi. "Beni en makyajsız halimle çektiniz" diyen Akil'in doğal hali takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Aşk sorularına da cevap veren Pelin Akil, "Hayatımda kimse yok" dedi.

Anıl Altan ile resmi olarak henüz boşanmadıkları iddia edilen Pelin Akil, 'nda görüntülendi. Kendi çalışmaya verdiğini belirten Pelin Akil, haliyle de beğeni topladı. Yoğun bir tempoda çalıştığını belirten oyuncu, hakkında çıkan haberlerinin de doğru olmadığını belirtti.

MAKYAJSIZ PELİN AKİL'E BEĞENİ YAĞDI

Makyajsız kameralara yakalanan Pelin Akil yoğun bir süreçten geçtiğini belirterek, "Şu anda inanılmaz bir heyecanım var. Yanımdaki menajerim ile tam bir koşturmacanın içindeyim Kaan Aslan'la birlikte sahne alacağız, caz söyleyeceğiz. Zaten söylemeyi çok seviyorum. benim için apayrı bir heyecan. Setlerde olmayı da özledim. Bir kaç proje var, olacaksa güzel bir şey olsun istiyorum" dedi.

Makyajsız kameraların karşısına çıkan oyuncunun doğal haline ise yorum yağdı. Akil'e "Bence makyaj yapmasın", "Çok güzel makyajsız" gibi yorumlar yağdı.

PELİN AKİL'DEN AŞK ÇIKIŞI

Aşk hayatıyla ilgili de konuşan Pelin Akil, Siz sormayın ben söyleyeyim. Hayatımda kimse yok. Şu anda hayalim olan şarkı söylemeye odaklandım. Aşka ayıracak vaktim yok " dedi.

