Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü! Hemen kaldırılmasını istedi

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan saha içerisinde gösterdiği performansın yanı sıra saha dışındaki liderliğiyle de dikkat çekiyor. Yıldız futbolcu Kemerburgaz Tesisleri'nde çıkan yemeklere kadar birçok konuya dikkat gösteriyor. Yıldız futbolcu tesislerin mutfağında gördüğü bir ürünün ise derhal kaldırılmasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü! Hemen kaldırılmasını istedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2025
saat ikonu 18:02
|
GÜNCELLEME:
08.10.2025
saat ikonu 18:02

yaz döneminde Manchester City'den 'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu transfer olmasının ardından kısa süre içerisinde saha içinde kendini gösterdi.

Hem tecrübesi ile hem de liderliğiyle saha içerisinde kısa sürede sarı-kırmızılıların oyununun merkezine yerleşti. Okan Buruk'un saha içerisinde işlerini oldukça kolaylaştıran İlkay Gündoğan'ın, saha dışında da bunu sağladığı öğrenildi.

İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü! Hemen kaldırılmasını istedi

TESİSLERDE ÇIKAN YEMEKLERE KADAR DİKKAT EDİYOR

İlkay Gündoğan'ın saha içerisinde gösterdiği liderliğin yanı sıra, saha dışında da aynı liderliği gösterdiği ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Seten tarafından aktarılan bilgilere göre İlkay Gündoğan, Kemerbur Tesisleri'nde çıkan yemeklere kadar sorguluyor ve dikkat ediyor.

İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü! Hemen kaldırılmasını istedi

DERHAL MUTFAKTAN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Gazeteci Seten konuyla ilgili açıklamasında "İlkay Gündoğan'ın Futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. yemeklerde ne yeniyor, bunu bile sorgulayan bir adam" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kemerburgaz Tesisleri'nde yaşanan olaydan da bahseden Seten, "tesislerdeki yemekhanede Nutella görünce 'Bunun burada ne işi var? Kaldırın' demiş. Kaldırmışlar." dedi.

İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü! Hemen kaldırılmasını istedi

OKAN BURUK BU DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUN

Buruk'un ise İlkay Gündoğan'ın bu tutumundan oldukça memnun olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun saha dışında gösterdiği ve , takımın da disiplininin sağlanmasında önemli bir etken olduğu ortaya çıktı.

ETİKETLER
#ilkay gündoğan
#galatasaray
#transfer
#disiplin
#liderlik
#Kemerburgaz Tesisleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.