İlkay Gündoğan tesislerde çılgına döndü! Hemen kaldırılmasını istedi

Galatasaray yaz transfer döneminde Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki deneyimli futbolcu transfer olmasının ardından kısa süre içerisinde saha içinde kendini gösterdi.

Hem tecrübesi ile hem de liderliğiyle saha içerisinde kısa sürede sarı-kırmızılıların oyununun merkezine yerleşti. Okan Buruk'un saha içerisinde işlerini oldukça kolaylaştıran İlkay Gündoğan'ın, saha dışında da bunu sağladığı öğrenildi.

TESİSLERDE ÇIKAN YEMEKLERE KADAR DİKKAT EDİYOR

İlkay Gündoğan'ın saha içerisinde gösterdiği liderliğin yanı sıra, saha dışında da aynı liderliği gösterdiği ortaya çıktı. Gazeteci İbrahim Seten tarafından aktarılan bilgilere göre İlkay Gündoğan, Kemerbur Tesisleri'nde çıkan yemeklere kadar sorguluyor ve dikkat ediyor.

DERHAL MUTFAKTAN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Gazeteci Seten konuyla ilgili açıklamasında "İlkay Gündoğan'ın Futbolculuktan sonra teknik kadroya geçişi olabilir. yemeklerde ne yeniyor, bunu bile sorgulayan bir adam" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kemerburgaz Tesisleri'nde yaşanan olaydan da bahseden Seten, "tesislerdeki yemekhanede Nutella görünce 'Bunun burada ne işi var? Kaldırın' demiş. Kaldırmışlar." dedi.

OKAN BURUK BU DURUMDAN OLDUKÇA MEMNUN

Buruk'un ise İlkay Gündoğan'ın bu tutumundan oldukça memnun olduğu ifade edildi. Tecrübeli oyuncunun saha dışında gösterdiği liderlik ve disiplin, takımın da disiplininin sağlanmasında önemli bir etken olduğu ortaya çıktı.