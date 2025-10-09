AK Parti'den İsrail'e sert tepki: Bu suçların hesabı eninde sonunda sorulacak

İstanbul ve diğer illerde "bu soykırıma karşı duran vatandaşlarımızı ve STK’ları" tebrik eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bu duruşu "insanlık ittifakı adına" çok değerli bulduğunu belirtti. AK Parti Kadın Kollarının "anneler öncülüğünde yaptığı farkındalık eylemini" de son derece kıymetli olarak niteledi.

Ömer Çelik, İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşlarının ülkeye getirildiğini hatırlattı. Çelik, bu muamelenin "uluslararası hukuk açısından suç" olduğunun altını çizdi.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ"

Çelik, "İstanbul’da ve çeşitli illerde insanlık ittifakı adına bu soykırıma karşı duran vatandaşlarımızı ve STK’ları tebrik ediyoruz. Kadın Kollarımızın anneler öncülüğünde yaptığı farkındalık eylemi son derece kıymetlidir. Sumud filosuyla ilgili olarak İsrail tarafından hukuksuz şekilde alıkonulan vatandaşlarımız ülkemize getirildi. Bu muamele uluslararası hukuk açısından suçtur. Gazze’ye açlığı bir soykırım olarak dayatan bu insanlık dışı ajandaya karşı çıkan Özgürlük filosuna da benzer bir saldırı gerçekleşti. TBMM üyeleri, vatandaşlarımız ve aktivistler İsrail tarafından kaçırıldı, alıkonuluyor. Bu hukuksuzluğu AK Parti Genel Merkezinden en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bu suçların hesabı eninde sonunda sorulacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tüm kurumlarımız gereken iradeyi gösteriyor." ifadelerini kullandı.