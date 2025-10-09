ÖSYM YÖS 2 sınavı ne zaman yapılacak saat kaçta?

YÖS 2 sınavı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı ÖSYM takvimiyle belirlenmiş oldu.

Ayrıca Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı giriş dokümanları da erişime açıldı.

Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmayan adaylar sınava kabul edilmeyecek.

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede, adayların sınava giriş belgelerinde yer alan saatten sonra sınav merkezlerine alınmayacağı da ifade edildi.

2025 YÖS 2 NE ZAMAN?

2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2025 TR YÖS 2) 19 Ekim 2025 tarihinde uygulanacak.

Sınav için adaylar, Sınava Giriş Belgesi'nde belirtilen saatten sonra sınav salonlarına alınmayacak.

YÖS 2 sınavına katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM’nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden 09 Ekim 2025 saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik/Y.U./TR-YÖS numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebilecek.