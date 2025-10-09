CTE infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman?

Adalet Bakanlığı İKM sonuçları sorgulama ekranı 2025 için gözler son dakika açıklamaları ekranında.

Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları, güncel duyurularla birlikte yakından izleniyor.

İKM sonuçları, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor.

İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru 2025 İKM alımı için müracaatlar 1 ile 15 Ağustos tarihleri arasında kabul edildi.

Başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Personel alım sonuçlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

Personel alımı sonuçları, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü portalı üzerinden duyurulmaktadır.

Alımlar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere;

3 bin 172 infaz ve koruma memuru,

91 hemşire,

52 teknisyen,

100 destek personeli (şoför),

29 destek personeli (aşçı),

2 destek personeli (kaloriferci),

30 destek personeli (hasta bakıcı),

24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3 bin 500 personel görevlendirilecek.

Buna ek olarak Personel Genel Müdürlüğü tarafından da 1500 sözleşmeli zabıt kâtibi istihdamı yapılacak.

İki genel müdürlük, toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştirecek.