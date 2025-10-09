Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

CTE infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman?

Adalet Bakanlığı 3 bin 500 personel alımı sonuçları için araştırmalar ivme kazandı. Ayrıca Personel Genel Müdürlüğü tarafından da bin 500 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı yapılacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CTE infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2025
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
09.10.2025
saat ikonu 18:45

İKM sonuçları sorgulama ekranı 2025 için gözler son dakika açıklamaları ekranında.

Adalet Bakanlığı infaz koruma memuru alımı sonuçları, güncel duyurularla birlikte yakından izleniyor.

İKM sonuçları, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar tarafından dikkatle takip ediliyor.

CTE infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman?

İKM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memuru 2025 İKM alımı için müracaatlar 1 ile 15 Ağustos tarihleri arasında kabul edildi.

Başvuru sonuçlarıyla ilgili olarak henüz resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Personel alım sonuçlarının önümüzdeki günlerde yayımlanması bekleniyor.

sonuçları, Adalet Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü portalı üzerinden duyurulmaktadır.

CTE infaz koruma memuru alımı sonuçları açıklandı mı ne zaman?

Alımlar kapsamında sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere;

  • 3 bin 172 infaz ve koruma memuru,
  • 91 hemşire,
  • 52 teknisyen,
  • 100 destek personeli (şoför),
  • 29 destek personeli (aşçı),
  • 2 destek personeli (kaloriferci),
  • 30 destek personeli (hasta bakıcı),
  • 24 destek personeli (hizmetli) olmak üzere toplam 3 bin 500 personel görevlendirilecek.

Buna ek olarak Personel Genel Müdürlüğü tarafından da 1500 sözleşmeli zabıt kâtibi istihdamı yapılacak.

İki genel müdürlük, toplamda 5 bin personel alımı gerçekleştirecek.

Sıkça Sorulan Sorular

CTE toplam kaç kişi alınacak ve hangi kadrolar var?
Toplamda 5 bin personel alınacak. Bunlar arasında infaz koruma memuru, zabıt kâtibi, hemşire, teknisyen ve destek personeli kadroları yer alıyor.
ETİKETLER
#personel alımı
#adalet bakanlığı
#sonuçlar
#İnfaz Koruma Memuru
#İkm
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.